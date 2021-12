Sklep charytatywny powstał w galerii handlowej w Gliwicach

"W Polsce formuła sklepów charytatywnych dopiero zyskuje na popularności. Cieszymy się, że razem z Centrum Handlowym Forum możemy współtworzyć tę historię w naszym kraju. Nieprzypadkowo rozpoczynamy ją w okresie przedświątecznym. To doskonały czas, aby podzielić się dobrem z innymi. Pomaganie przez kupowanie właśnie wchodzi w życie" - powiedziała wiceprezes Fundacji "Stacja 6" Małgorzata Kamińska.

Operator centrum handlowego udostępnia powierzchnię na zasadach niekomercyjnych. "Pomysł fundacji bardzo nam się spodobał. Ponieważ w imieniu Centrum Handlowe Forum bardzo aktywnie działamy na rzecz lokalnej społeczności, chętnie przystąpiliśmy do tej współpracy. Przy podjęciu decyzji kluczowe znaczenie miała wiarygodność partnera. Osoby związane z fundacją znamy z zaangażowania i pracy na rzecz innych inicjatyw dobroczynnych, w których również mieliśmy przyjemność uczestniczyć" - powiedziała dyrektor galerii Patrycja Duczmal.

Zgodnie z ideą funkcjonowania sklepu dobroczynnego, środki w nim zarobione fundacja będzie przekazywać na cele statutowe. Pozwolą one także rozwijać to miejsce, jako konsultacyjno-informacyjne centrum wsparcia dla osób w potrzebie. W ofercie sklepu są m.in. pełnowartościowe rzeczy od darczyńców, rękodzieło, zabawki sensoryczne, pozyskane gadżety (np. sportowe koszulki, piłki, buty itp.), zdjęcia i obrazy znanych śląskich artystów. Lokalizacja w centrum handlowym to także potencjalna współpraca z jego najemcami, którzy mogą przekazywać na rzecz sklepu swoje towary.

Fundacja "Stacja 6" powstała we wrześniu 2020 roku z inicjatywy wieloletnich wolontariuszy hospicyjnych. Została powołana celem niesienia pomocy osobom potrzebującym uwagi m.in. chorym, niepełnosprawnym, osobom starszym, pozbawionym opieki i niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, samotnym rodzicom, opuszczonym dzieciom.

Sklep charytatywny (z ang. charity shop) to bardzo częsty widok na Wyspach Brytyjskich. Dziś tego rodzaju placówki można znaleźć praktycznie w każdej angielskiej gminie, a ich historia sięga XIX w. Charity Retail Association - czołowa w Wielkiej Brytanii organizacja zrzeszająca sklepy charytatywne - reprezentuje około 9 tys. z nich. (PAP)

autorka: Anna Gumułka

