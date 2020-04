Sklep online nie pomaga Top Secret w czasie pandemii

Sprzedaż towarów Top Secret w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59 proc. porównując do marca poprzedniego roku. W ujęciu narastającym sprzedaż Top Secret wyniosła ok 33 mln zł i była niższa o 38 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Poziom sprzedaży towarów za marzec jest obciążony skutkami zakazu handlu związanymi z pandemią COVID-19, jak również dużą niepewnością co do dalszej sytuacji ekonomicznej.

W marcu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 4,5 mln zł i była o 63% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 3% r/r. O ile do 10 marca odnotowywaliśmy porównywalne r/r poziomy sprzedaży, to wprowadzone ograniczenia działania sklepów w galeriach handlowych i wzrost niepewności konsumentów spowodowały praktycznie zanik sprzedaży, nawet w tych sklepach, które nie zostały bezpośrednio objęte zakazem handlu. Z drugiej strony nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży, w rezultacie wzrostu o 4 pp udziału bieżących kolekcji w obrotach oraz wypłycenia upustów udzielanych na towarach z poprzednich sezonów.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce w marcu 2020 wyniosły 1,8 mln zł co oznacza spadek o 51% w stosunku do marca 2019 roku. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 5,4 mln zł i była ok. 42% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż on-line również została dotknięta sytuacją w kraju co przełożyło się na znaczne spadki wejść i sprzedaży w tym kanale, szczególnie w pierwszych dniach po wprowadzeniu ograniczeń. Realizowane poziomy sprzedaży były już lepsze r/r w ostatnim okresie marca (po 23/03).

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca 2020 wyniosła 30,8 tys. mkw., tj. była o 16% niższa niż w tym samym momencie 2019 r., z tego 70% zmniejszenia wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą. W związku ze zmniejszeniem skali zapasów z poprzednich sezonów zmniejszeniu uległa także sieć outletowa.