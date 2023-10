Sklep popularnej polskiej marki otwiera się po remoncie w Jeleniej Górze

Klienci Nowego Rynku mają teraz do dyspozycji nowy lokal Sinsay, o powierzchni 1355 m2, czyli o ponad 1000 m2 większy niż dotychczas. Salon urządzony został zgodnie z aktualnym konceptem marki, z wykorzystaniem jasnych, stonowanych kolorów oraz wydzielonymi strefami, wśród których można teraz znaleźć aż trzy dodatkowe działy – męski, dziecięcy oraz z artykułami dekoracji wnętrz.

„Powiększenie i tym samym wzmocnienie oferty marki jest strategicznym działaniem, podjętym w oparciu o trendy i decyzje zakupowe klientów. Sinsay jest obecnie jedną z top-owych sieci odzieżowych, której różnorodny asortyment ma silne grono odbiorców zarówno wśród kobiet, mężczyzn, jak i dzieci w różnym wieku. Zmiany jakie przygotowaliśmy, są naszym wyjściem frontem do klientów, by zapewnić im większy komfort zakupów oraz większy wybóru produktów jednej z ich ulubionych marek” – mówi Agata Stankowska, Head of Leasing Sierra Balmain.

Sinsay jest najmłodszym i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się brandów gdańskiej grupy LPP.

Salon marki Sinsay znajduje się teraz pomiędzy lokalem Bershka a Martes Sport. Sklep został otwarty dla klientów 5 października. Oficjalne re-otwarcie odbyło się natomiast w sobotę 7 października.