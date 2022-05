Sklep Rituals w Galaxy w Szczecinie i Starym Browarze w Poznaniu

W należącym do EPP centrum Galaxy w Szczecinie powstał 170 mkw. salon holenderskiej marki Rituals, oferującej artykuły do pielęgnacji. Z kolei 1 czerwca 2022r. sklep ruszy w Starym Browarze. To drugii po Posnanni, sklep w stolicy Małopolski.