Sklep z modą z drugiej ręki najemcą CH Auchan Bielany

Ubrania i dodatki dla pań i panów można kupić w salonie Vistula, który dołączył do grona najemców w sierpniu jako pop-up o powierzchni ponad 95 mkw. Również w sierpniu swój salon w Centrum Handlowym Auchan Bielany otworzyła marka Sinsay z ofertą odzieży i dodatków dla nastolatków. Zwolennicy mody vintage znajdą coś dla siebie w salonie z używaną odzieżą VIVE Profit, który już niebawem zostanie otwarty.

Wcześniej w Centrum Handlowym Auchan Bielany rozpoczęła działalność drogeria Rossmann, a także salony JYSK, Komfort Home i TEDi, Maxi Zoo.

Konkurs w CH Auchan Bielany

We wrześniu na klientów centrum będą czekały „Elektryzujące nagrody”. Rowery, elektryczne hulajnogi, drony i wiele innych gadżetów będzie do zdobycia w konkursie, który potrwa od 9 do 30 września. Z kolei przez cały październik klienci, robiąc zakupy w sklepach JYSK, KOMFORT HOME, MAXI ZOO, ROSSMANN, SINSAY, TEDI, VISTULA, VIVE PROFIT, otrzymają podwójne punkty w programie lojalnościowym „Akcja Bonus”, które potem można wymieniać na kolejne nagrody.

Działania marketingowe związane z obchodami 20-lecia Centrum Handlowego Auchan Bielany. Obiekt jest zarządzany przez zespół Nhood Services Poland, a jego właścicielem jest Ceetrus Polska. Obiekt o łącznej powierzchni handlowej ponad 39 tys. mkw. powstał w 2003 roku.