Sklep zachęcał klientów do kradzieży. Gdzie haczyk? (video)

Klienci paryskiego sklepu Distance zobaczyli wewnątrz napis "Co ukradniesz, to twoje". Poinformowano ich, że będą właścicielami wszystkiego, co uda im się zabrać ze sobą. Tego dnia ochroniarzem był jednak Méba Mickael Zeze, jeden z najszybszych biegaczy we Francji, przebrany za ochroniarza – podaje onet.pl.

Sprinter osiągnął wynik poniżej 10 sekund w biegu na 100 metrów i szykuje się do Igrzysk Olimpijskich w 2024 r. Został zatrudniony przez agencję reklamową Distance, aby ścigać złodziei sklepowych. Na bazie akcji postał film.

- Straciliśmy dwie rzeczy. Myślę, że kampania jest naprawdę dużo warta — stwierdził przytaczany przez businessinsider.com.pl kierownik sklepu Lionel Jagorel.

Promocja zwracała też uwagę na coraz powszechniejszy problem kradzieży w sklepach, przynoszących sprzedawcom detalicznym miliardowe straty.