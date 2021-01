Sklep zoologiczny najemcą Galerii Warmińskiej

W olsztyńskiej Galerii Warmińskiej pod koniec ubiegłego roku rozpoczął działalność pierwszy w tym centrum handlowym sklep zoologiczny - Aligator.

Aligator to sieć sklepów zoologicznych, których obecnie jest w kraju osiem. Sklep w Galerii Warmińskiej jest trzecim tej sieci otwartym w Olsztynie. Aligator mieści się na poziomie 1. i zajmuje powierzchnię 75,05 m2. Sąsiaduje z salonami Coffret i Regatta.

Aligator oferuje zarówno zwierzęta (od rybek akwariowych, przez drobne gryzonie, gady i ptaki), jak i wszystko to, co pupilom mieszkającym w domu jest niezbędne do życia: od posłań i klatek, przez smycze, szelki, obroże - po najbardziej wyspecjalizowane karmy suche i mokre.

„Sklepy zoologiczne dla wielu osób są tak samo potrzebne jak apteki czy drogerie. Coraz więcej ludzi ma zwierzęta w domu i dba o nie z największą starannością, kupując co kilka dni świeżą karmę, przekąski czy zabawki. Dlatego bardzo się cieszymy, że sklep zoologiczny wzbogacił ofertę handlową Galerii Warmińskiej” – mówi Tomasz Górski, Retail Asset Manager.