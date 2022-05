Sklepy GO Sport zamknięte. Sieć opuści Polskę?

Na pierwszej liście sankcyjnej znalazło się 50 pozycji. Wśród nich są nazwiska rosyjskich oligarchów i podmiotów gospodarczych - powiedział minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Jeśli chodzi o branżę handlową wpisano m.in. założycielkę platformy e-commerce Wildberries oraz sieć Go Sport. Sklepy tej sieci zostały zamknięte do odwołania, nie działa też sklep internetowy - poinformowała w środę spółka GO Sport Polska. Firma dodała, że od 3 marca jest w zaawansowanym procesie sprzedaży.