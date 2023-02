Sklepy LPP i GUDI Home debiutują w Galerii Młociny

Początek 2023 roku przyniósł kolejne zmiany w Galerii Młociny. Odwiedzający mogą korzystać z propozycji Sinsay i Green Caffé Nero, do których niedługo dołączy GUDI Home, dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów off-price.

GUDI Home w Galerii Młociny

Galeria Młociny to najmłodsze centrum handlowe w stolicy, które na przestrzeni niecałych czterech lat zbudowało mocną pozycję na rynku.

– Rok 2022 kończymy z mocnymi wynikami – odwiedzalność w drugim półroczu 2022 roku wzrosła o 14% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, a obroty w tym okresie o ponad 33%. Centrum jest wynajęte w blisko 100%. Za nami duże debiuty w Galerii Młociny np. Sinsay czy Sports Direct oraz prezentacja Hali Hutnik w nowej odsłonie, pozwalającej cieszyć się nowoczesną i zaskakującą propozycją gastronomiczno-rozrywkową. A przed nami kolejne wzmocnienie tenant-mixu w postaci GUDI Home. Te zmiany już teraz spotykają się z pozytywną reakcją klientów, którzy doceniają bogactwo oferty i komfort robienia zakupów w Galerii Młociny. W tym roku jeszcze niejeden raz zaskoczymy ich nowościami – komentuje wyniki i zmiany Michał Pękala, Asset Manager w EPP.

– Na sukces Galerii Młociny składa się wiele czynników oraz ciężka praca zgranego zespołu. Jednak jej największym wyróżnikiem jest fakt, że od samego początku zmienia się ona razem z potrzebami klientów. Centra handlowe ewoluowały i obecnie stanowią miejsca spotkań, gdzie oferta rozrywkowa i gastronomiczna jest równie ważna co handlowa. Jesteśmy tego świadomi dobierając odpowiednich najemców i planując aranżację ich przestrzeni. W 2023 roku skupimy się na komercjalizacji oraz dostarczaniu naszym klientom bezkonkurencyjnej na polskim rynku oferty – mówi Szymon Mińczuk, dyrektor regionalny ds. wynajmu w Echo Investment.

Wzbogacona oferta w wielu kategoriach

W ubiegłym roku Galeria Młociny podpisała umowy z ponad 20 popularnymi markami z różnych segmentów. Portfolio usługowe wzmocniły m.in. poprawki krawieckie, pasmanteria, KODANO Optyk oraz salon kosmetyczny Przyjaciółka Przyjaciółki. Zmotoryzowani klienci mogą zrobić zakupy w salonie Inter Motors, a klientki zainteresowane eleganckim ubiorem znajdą coś dla siebie w salonie Ella Boutique. Wielbiciele aktywnego stylu życia zapewne docenią bogatą ofertę dwupoziomowego sklepu Sports Direct. Do portfolio dołączył też dyskont niespożywczy TEDi oraz Bacówka Towary Tradycyjne z lokalnymi wyrobami garmażeryjnymi. Galeria Młociny poszerzyła ofertę w zakresie zrównoważonej mody, nawiązując współpracę z Butikiem Cyrkularnym i relokując Bazar Miejski. Centrum handlowe stawia także na alternatywne formy rozrywki, podejmując współpracę z galerią sztuki nowoczesnej Ado-art. To jednak nie koniec zmian, jakich klienci doświadczą w nadchodzących miesiącach w Galerii Młociny – centrum podpisało już umowy z kolejnymi najemcami.

Wejście LPP do Galerii Młociny

29 stycznia 2023 r. swój bielański debiut miał Sinsay – pierwsza marka należąca do grupy LPP, która dołączyła do najemców Galerii Młociny. Najemca zajął przestrzeń o powierzchni około 930 mkw. na parterze.

Nie tylko zakupy

Zmienia się rola centrów handlowych, które z miejsca przeznaczonego do robienia zakupów ewoluowały w kierunku przestrzeni do spotkań i spędzania wolnego czasu. W odpowiedzi na ten trend, Galeria Młociny rozpoczęła współpracę z siecią kawiarni Green Caffé Nero, która w styczniu uruchomiła swoją kawiarnię w centrum handlowym. W menu, oprócz wielu rodzajów napojów, klienci znajdą też przekąski dopasowane do nietolerancji pokarmowych. Lokal o powierzchni 180 mkw. w wyjątkowej aranżacji, jak to Green Caffé Nero ma w zwyczaju, znajduje się na parterze.

Galeria Młociny rozpoczyna współpracę z siecią sklepów wielkopowierzchniowych GUDI Home. Salon zaoferuje klientom centrum różnorodny asortyment w przystępnych cenach. W ofercie marki znaleźć można obuwie, galanterię, zabawki czy artykuły dla fanów wędkowania, majsterkowania, a także nowych technologii. Wynajęta przestrzeń o powierzchni niemal 800 mkw. będzie znajdować się na poziomie -1. Otwarcie GUDI Home zaplanowano na pierwszy kwartał tego roku.

Hala Hutnik w nowej odsłonie

Zmiany w Galerii Młociny zawitały także na poziom +2. Różnorodna oferta kulinarna kuchni m.in. bliskowschodniej, amerykańskiej i włoskiej, spotyka się tam z wyjątkową rozrywką. W na nowo zaaranżowanej przestrzeni Hali Hutnik klienci mogą spędzić czas z rodziną czy przyjaciółmi, grając w shuffleboard, Pac-Mana, flippery czy automaty do koszykówki. Odbywają się tam również wydarzenia kulturalne, w tym koncerty czy transmisje wydarzeń sportowych. Design Hali Hutnik inspirowany jest pobliską hutą, a do aranżacji zostały wykorzystane akcenty industrialne, nawiązujące do jej historii.