Sklepy Mebloo i Fabryka Sypialni dołączają do Homepark Rawa

Dwie nowe marki - Salon mebli Mebloo oraz Fabryka Sypialni, dołączają do grona najemców w katowickim Homepark Rawa i zajmą blisko 1,2 tys. mkw. – informuje Cushman & Wakefield.

Salon mebli Mebloo i sieć sklepów Fabryka Sypialni to marki znajdujące się w portfelu spółki Fabryka Sypialni Sp. z o.o. oferujące szeroki wybór mebli, materacy oraz elementów wyposażenia wnętrz. Nowo wynajęte lokale w przestrzeni HOMEPARK Rawa są dla marki Mebloo 9., a dla Fabryki Sypialni już 10. salonem na terenie całego kraju, będąc tym samym pierwszą lokalizacją w Katowicach. Marki zajmą odpowiednio 954 i 236 i mkw.

Homepark Rawa w Katowicach to jeden z czterech parków handlowych należących do portfela inwestycyjnego Pradera European Retails Parks. Obiekt jest położony w samym centrum Katowic, a dzięki lokalizacji w pobliżu kluczowych węzłów komunikacyjnych, jest dogodnym miejscem zakupów dla mieszkańców całej aglomeracji śląskiej. Na powierzchni ponad 7. tys. mkw. najemcy centrum oferują artykuły do wykończenia i urządzania wnętrz. Parki handlowe Homepark są zarządzane przez BNP Paribas Real Estate Poland.