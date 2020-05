Sklepy meblowe i budowlane z nowymi wytycznymi - na jednego klienta przypada 15 mkw.

na zdj. sklep Bricomarche, fot. materiały prasowe

15 mkw. na jednego klienta i naklejki taśmowe na podłodze co 2 metry - to niektóre wytyczne dla sklepów meblowych i budowlanych, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarny.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części: Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze/klientom, Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie, Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi, Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze/klientom

1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy. Zaleca się rezygnację ze szkoleń i wyjazdów.

2. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

3. Zachowanie niezbędnego w obsłudze dystansu, minimum 2 m od klienta i współpracowników (nie dotyczy stanowisk kasjerskich oraz punktów obsługi klienta, które muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia - przezroczyste przegrody - oddzielające klienta od pracownika).

4. Przestrzeganie dodatkowych wytyczne przez pracowników:

- Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

- Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

- Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

- Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

- Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

- Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

5. Obowiązkowe noszenie rękawiczek, dezynfekowanie rąk oraz zakrywanie ust i nosa przez klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

6. Nadzorowanie liczby klientów oraz upewnienie się, czy klient zdezynfekował ręce oraz czy posiada zakryte usta i nos.

7. Naklejki taśmowe na podłodze co 2 metry.

8. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.