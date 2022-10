Sklepy Pepco będą większe. Do sprzedaży trafi sprzęt AGD i żywność

Nowy koncept Pepco testowany był w modernizowanych sklepach we Wrocławiu.

„Każdego miesiąca obsługujemy 28 milionów transakcji. Odpowiadając na potrzeby stałych klientów, ale również chcąc przyciągnąć tych, którzy jeszcze nie przychodzą do nas regularnie, dostosowujemy do nowych oczekiwań rynkowych. Przed nami niezwykle intensywny czas rozwoju. W tym roku finansowym to będzie około 500 nowych sklepów Pepco w Europie, czyli średnio ponad jedno nowe otwarcie dziennie. Do tego dochodzą przebudowy już istniejących placówek, w ramach naszego programu New Look w Polsce, gdzie mieści się najwięcej naszych sklepów, a także w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Do końca 2023 roku planujemy metamorfozy 1800 lokalizacji, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają już wszystkie nasze sklepy w całej Europie” – skomentował Aleksandr Cikaidze, Pepco Retail Director.