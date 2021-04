Sklepy sportowe włączone do tarczy branżowej

fot. Intersport

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, oznaczona kodem PKD 47.64.Z to jedna z nowych kategorii, o którą rząd poszerzył tzw. Tarczę Branżową.

O to, aby przypisane producentom specjalistycznego sprzętu i odzieży sportowej dla narciarzy czy snowboardzistów kody PKD znalazły się na tzw. tarczach z pomocą dla przedsiębiorców Komitet Narty Snowboard Outdoor walczy już od wielu miesięcy.

- Po czterech miesiącach naszej walki, pism, happeningu, ponad tysiąca publikacji medialnych, które ukazały się na skutek działań Komitetu, wygląda na to, że rząd nas zauważył – wierzy Arkadiusz Walus z Komitetu Narty Snowboard Outdoor.

Według zapowiedzi przedstawicieli rządu, nowelizacja wcześniejszego rozporządzenia obejmie miesiące marzec i kwiecień. Rząd przeznaczy na to dodatkowe 3 mld zł w marcu, a w kwietniu ok. 7 mld zł. - Pomoc skierowana jest do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności, w tym PKD, o które walczyliśmy, tj. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – opisuje rządową zapowiedź Arkadiusz Walus i wymienia, że formy wsparcia, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy to: dotacja 5000 zł, świadczenie postojowe z ZUS, zwolnienie z opłacania składek ZUS, świadczenie dla pracowników na ochronę miejsc pracy.

Aby otrzymać pomoc, należy wykazać spadek przychodów na poziomie 40 proc. w odpowiednim okresie (rok do roku lub miesiąc do miesiąca). - Podczas konferencji nie zostało jednak dookreślone, czy brany będzie pod uwagę rok 2020 (pandemiczny), czy rok 2019 (ostatni przedpandemiczny). Oczekujemy zatem nowelizacji w pełnym brzmieniu, mając nadzieję, że nasze PKD zostaną uwzględnione w Tarczy 2.0, która ma być przedłużona dla nowych branż.

Sklepy branżowe poniosły przez wywołany pandemią kryzys ogromne straty i 5000 zł dotacji, dofinansowanie umów o pracę czy zwolnienia z ZUS to zaledwie promil faktycznych strat. - Dlatego wszystkie nasze cztery PKD powinny być dopisane do tzw. Dużej tarczy, a nie tylko sezonowej Tarczy branżowej. Pomoc należy się też tej części sklepów, które przez decyzje o zamknięciu centrów handlowych zostały tam wyłączone z funkcjonowania. Tutaj potrzebne jest teraz przede wszystkim dofinansowanie czynszów – postuluje w imieniu branży Arkadiusz Walus i przyznaje, że obecnie, wraz z innymi przedsiębiorcami czeka na szczegóły zapowiedzianej pomocy. - Nasz dystans powodują na razie niejasności związane np. z wykazywaniem spadków przychodów, które trzeba wykazać, porównując marzec i kwiecień 2020 do analogicznych miesięcy 2021. W zeszłym roku o tej porze mieliśmy przecież już lockdown. To trochę tak, jakby porównywać zero do zera – zastanawia się Arkadiusz Walus. W listopadzie 2020, firmy z branży zanotowały spadki obrotów rzędu 50-80% w stosunku listopada roku 2019.