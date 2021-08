Sklepy staną się miejscami spotkań?

Według badań Edge by Ascential firmy rozwój e-commerce może być tak ogromny, że sklepy na całym świecie zredukują swoją powierzchnię wystawową o jedną trzecią i przeznaczą ją na magazyny, by sprawniej realizować zamówienia online.

- Zdecydowana większość centrów handlowych i sklepów stacjonarnych jest usytuowana wokół gęsto zaludnionych skupisk ludzkich. Jednak centra miast powoli zaczynają się wyludniać. Ludzie przestają stawiać zalety życia w sercach miast na pierwszym miejscu, a chętniej patrzą na przedmieścia i mniej zaludnione tereny. Tam pierwsze skrzypce gra e-commerce m.in. dlatego, że trudniej w tych miejscach o specjalistyczne sklepy, a i wyjazd na zakupy jest już całkiem sporym logistycznym wyzwaniem — mówi Marcin Michalski, ekspert strategii digital marketingowych.

Według raportu w 2021 roku 30% handlu detalicznego odbywało się w internecie, a szacunki wskazują, że do 2023 roku będzie to blisko 35%, by do 2025 roku wzrosnąć aż do 40%.



Nadal jednak realizacja zamówień online oraz dostawy na ostatnim etapie są droższe i mniej wydajne niż sprzedaż detaliczna w sklepach. Dlatego w sytuacji, gdy sieci handlowe dysponują ogromną ilością sklepów własnych, to one powinny dostarczać przesyłkę do konsumenta. Im sklep, który staje się magazynem, jest bliżej klienta, tym taniej i szybciej można dostarczyć produkt.

– Sklep przyszłości powinien stać się miejscem doświadczeń związanych z marką i produktami. To tam konsumenci powinni czerpać inspirację, uczyć się, a nawet nawiązywać kontakty towarzyskie i eksperymentować z nowymi produktami. Przykłady mamy już dziś, a działalność takich sklepów jak eObuwie, Smyk czy Empik będzie wzorem dla innych – opisuje Michalski.

Na dłuższą metę niedopuszczalne są bowiem przypadki np. wydawania zamówionego telefonicznie towaru, które odbywa przy bocznym wejściu. Takie obrazki widzieliśmy jednak w samym środku pandemii. Dlatego należy zatrudnić właściwe osoby np. zajmujące się obsługą klienta zdalnego, nawet kosztem tysięcy sprzedawców stacjonarnych.

– Do przeprojektowania jest marketing, obsługa klienta, logistyka. Należy też zmienić tzw. budowanie doświadczeń klienta, które do tej pory było nastawione na obsługę offline, a powinno być udoskonalone tak, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenie klienta z zakupów online – mówi Michalski.