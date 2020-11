Sklepy Vive Profit promują się konkursem #wyszukany

Marka VIVE Profit wróciła z kolejną akcją promocyjną #wyszukany, która ma na celu promocję sklepów VIVE Profit z odzieżą używaną, które pozwalają dawać drugie życie ubraniom.

Kampanię #wyszukany promuje spot reklamowy, ukazujący młodych ludzi w ciekawych stylizacjach jakie noszą.

W ramach kampanii Klienci sklepów VIVE Profit mogą odnaleźć wiele modowych perełek, ale również eko torby, ukrywane wraz z początkiem nowego cyklu w każdym sklepie marki. Osoba, która ją znajdzie otrzyma 50 zł na zakupy w sieci i może zatrzymać torbę. Akcja obowiązuje od 01.10.2020 roku od godziny otwarcia danego sklepu VIVE Profit do 30.11.2020 roku.

Przeczytaj także: Decathlon wprowadza dostawę ekspresową

Akcję #wyszukany promuje konkurs. Zachęca on klientów do tworzenia stylizacji z odzieży, której dano drugie życie i pokazania ich w kanale Facebook i Instagram oznaczonych hasztagami #wyszukany oraz #viveprofitpaździernik. Autorzy 3. najbardziej kreatywnych stylizacji, zostaną nagrodzeni voucherem o wartości 300, 100 lub 50 zł na zakupy w sieci sklepów VIVE Profit! Konkurs trwa dwa miesiące, a zgłoszenia można publikować do 27.11.2020 do godziny 15:00