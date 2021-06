Sklepy z grupy CCC wolne od futer

Gino Rossi, DeeZee oraz CCC to marki, które w ramach Grupy CCC dołączyły do programu “Sklepy Wolne Od Futer” (ang. Fur Free Retailer). Jej celem jest wyeliminowanie naturalnych futer w produkcji odzieży i obuwia.

Wraz z przystąpieniem do programu „Sklepy Wolne od Futer” Grupa CCC zobowiązała się do niewykorzystywania w kolekcjach Gino Rossi, DeeZee i CCC naturalnych futer zwierzęcych.

Decyzja ta jest podyktowana względami etycznymi i wpisuje się w strategię oraz działania firmy z zakresu zrównoważonego rozwoju.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podpisaliśmy deklarację przystąpienia do tej międzynarodowej kampanii. To dla nas formalne potwierdzenie podejścia do ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, którym już od dawna kierujemy się w naszej działalności. Jest to kolejne ważne działanie, które wpisuje się w prowadzenie odpowiedzialnego biznesu i rozwój etycznej mody - mówi Kamilla Budnik, lider ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie CCC.

Sklepy Grupy CCC bez naturalnych futer

Grupa CCC zobowiązuje się nie wykorzystywać, zamawiać, sprzedawać czy promować żadnych ubrań, akcesoriów lub innych produktów zawierających futra naturalne. Jednocześnie oczekuje od swoich kontrahentów udokumentowania, że dostarczany przez nich asortyment nie zawiera wyrobów pochodzenia zwierzęcego. Kwestie te reguluje wprowadzony w Grupie pod koniec 2020 roku dokument „Zasady oraz Dobre Praktyki dla Kupców i Projektantów w Grupie Kapitałowej CCC”, określający wytyczne współpracy z dostawcami i kryteria wyboru nowych kolekcji.