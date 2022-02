Sławomir Nitek, Action: Polska to dla nas przyszłościowy rynek

Za nami dwa lata z pandemią. Jak ten okres wpłynął na działalność sieci Action? Czy musieliście Państwo zrewidować swoje plany rozwoju?

Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska: Formuła Action opiera się na szerokim wachlarzu produktów z 14 różnych kategorii w najniższych cenach, przy czym 2/3 asortymentu stale się zmienia. Wizyta w sklepie Action jest więc zawsze niespodzianką i właśnie za to nasi klienci nas cenią. Pandemia sprawiła, że coraz większa grupa klientów zwraca uwagę na ceny. Dlatego nadal oferujemy dobry asortyment w niskich cenach i stale udaje nam się proponować 150 nowych produktów tygodniowo.

Pandemia wzmocniła pozycję dyskontów wśród zarządców centrów i parków handlowych. Staliśmy się cennym najemcą, który ma potencjał do przyciągania klientów. Część sklepów zwolniła powierzchnie, które mogliśmy zaadoptować na nasze potrzeby. W 2021 roku otworzyliśmy 74 placówki – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach.

Aby ciągle proponować Polakom niższe ceny za produkty dobrej jakości, zwiększamy efektywność funkcjonowania sklepów i operacji logistycznych. Stawiamy również na prężny rozwój na całym kontynencie. Proszę pamiętać, że Action w Europie to ponad 2000 sklepów, a nasze zakupy są scentralizowane. Poszukujemy dostawców gwarantujących jakość, etyczne powstawanie produktów oraz ceny na odpowiednio niskim, akceptowalnym poziomie.

Jaka jest strategia sieci na najbliższe lata: Action postawi na aglomeracje czy mniejsze miasta?

Naszym głównym celem jest umocnienie się w 2022 roku i utrzymanie silnej ekspansji w Polsce poprzez zwiększenie zarówno liczby naszych placówek handlowych, jak i rozwijanie sieci dystrybucji. Mogę śmiało stwierdzić, że jesteśmy dopiero na początku ekspansji w Polsce. Bardzo starannie wybieramy przyszłe lokalizacje nowych sklepów, analizując liczbę potencjalnych klientów oraz biorąc pod uwagę na przykład możliwości dojazdu czy miejsca parkingowe. Interesują nas tak samo duże miasta, jak i mniejsze ośrodki. Chcemy, aby nasze sklepy były blisko klientów, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Polska jest dla nas ważnym rynkiem – widzimy tu ogromny potencjał do dalszego rozwoju Action. Jak widać po otwarciach nowych sklepów, rozwijamy się na rynkach różnej wielkości. Traktujemy nasze sklepy jak lokalne placówki, które można odwiedzać od czasu do czasu i zakupić potrzebne produkty w atrakcyjnych cenach. Na przykład Warszawa jest dużą aglomeracją, gdzie mamy już siedem sklepów, ale składa się z pojedynczych dzielnic i osiedli. Pod tym względem widzimy duży potencjał zarówno dla stolicy, ale także dla innych aglomeracji. Chciałbym jednak podkreślić, że z równym entuzjazmem podchodzimy do otwierania naszych sklepów w mniejszych miejscowościach.