Słoneczny prezent z InPost - dm promuje kosmetyki do opalania

Sundance to marka własna dm oferująca ochronę przeciwsłoneczną i produkty dopasowane do potrzeb każdej skóry. Lato to doskonały moment by zapoznać się z tym asortymentem dlatego dm wystartowały z nową promocją. Przy każdym zamówieniu w sklepie online lub w aplikacji Mój dm z przesyłką InPost klienci otrzymają w prezencie produkt marki Sundance o równowartości 11.95 zł. Akcja trwa do 21.07.2023.

Marka Sundance jest najlepiej sprzedającą się marką produktów do ochrony przeciwsłonecznej w Niemczech. Teraz także polscy klienci mogą osobiście przekonać się o jej jakości i zdecydować, czy Sundance podbije ich serca. Jak dotąd największą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się pomada ochronna do ust - Sundance sztyft do ust pielęgnacyjny SPF50 4,8g oraz Sundance mleczko do opalania SPF30 o pojemności 200ml. Wzrasta też zainteresowanie fluidami do twarzy z SPF 50, SPF 30, co odpowiada panującym trendom rynkowym. Do najpopularniejszych produktów w tej grupie należą Sundance Fluid Sensitiv SPF50 50ml, Sundance Fluid matujący SPF50 50ml oraz Sundance Fluid Anti-Age SPF50 50ml.

- Tym, co wyróżnia dm na tle konkurencji w tej kategorii produktowej jest całoroczna sprzedaż. dm Polska zgodnie z strategią obowiązującą w całym przedsiębiorstwie oferuje kosmetyki zapewniające osłonę przed szkodliwymi skutkami promieniowania słonecznego przez cały rok. To duże ułatwienie dla klientów, którzy swoje wakacje w ciepłych krajach, czy na nartach planują zimą – mówi Henri Hampe, Dyrektor Obszaru Sprzedaży i Administracji dm w Polsce.

Sundance w kanałach sprzedaży dm

Marka Sundance posiada obecnie 42% udziału we wszystkich kanałach sprzedaży dm w segmencie kosmetyków do opalania. Łącznie w asortymencie dm w Polsce dostępnych jest około 150 produktów w segmencie, w tym kosmetyki do opalania - ponad 70 produktów w kilku seriach - kosmetyki przeciwsłoneczne dla dzieci, produkty Ultra Sensitive, dla skóry szczególnie wrażliwej, seria Pro Climate, samoopalacze, czy seria sportowa z ochroną przeciwsłoneczną. Ponadto około 70 produktów z kategorii akcesoriów słonecznych, takich jak okulary słoneczne, które blokują 100% szkodliwych promieni UV − dla dorosłych i dzieci, a nawet kapelusze. dm co roku oferuje zupełnie nowe kolekcje okularów słonecznych, które są dopasowane do najnowszych trendów mody.

Z myślą o miłośnikach kąpieli słonecznych dm przygotowały promocję. Przy każdym zamówieniu w sklepie online lub w aplikacji „Mój dm” z przesyłką InPost klienci otrzymają w prezencie krem do opalania marki Sundance o równowartości 11,95 zł. Akcja trwa do 21.07.2023. Więcej na www dm.pl

Drogerie dm posiadają ponad 3800 punktów sprzedaży, w których zatrudnionych jest ponad 66 000 osób w całej Europie. W roku obrotowym 2021/2022 dm odnotował sprzedaż w wysokości 13,6 mld euro wygenerowaną łącznie we wszystkich 14 krajach europejskich. Drogerie dm oferują szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy, żywność, gospodarstwo domowe, usługi foto i karma dla zwierząt. Oprócz produktów znanych marek klienci znajdą w dm także wiele marek własnych, takich jak Balea czy najlepiej sprzedająca się marka certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde. dm docenianie jest również za zespół wykwalifikowanych pracowników, chętnie doradzających klientom. Sieć nieustannie pracuje nad optymalizacją wszystkich swoich procesów, by wywiązać się z odpowiedzialności za zrównoważony rozwój w całej Europie.