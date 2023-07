Słubice zyskają park handlowy ze stacją paliw

Burmistrz Słubic poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu handlowo-usługowego-pawilonu handlowego wraz z ze stacją paliw oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

W Słubicach powstanie kompleks handlowe ze stacją paliw

Inwestorem obiektu jest PPH Mencel S.J. Krzysztof Mencel. Inwestycja będzie polegała na budowie kompleksu handlowego ze stacją paliw płynnych oraz niezbędną infrastrukturą towarzysząca na działce nr 356 obręb 3 Słubice, której powierzchnia wynosi ok. 0,3491 ha. Zakres inwestycji obejmował będzie następujące elementy:

1. pawilon handlowy o powierzchni ok. 822 m²;

2. stację paliw w skład której wchodzą:

- jeden zbiornik podziemny czterokomorowy o pojemności 70 m3

(benzyna E95, E98 i olej napędowy ON i ON - bio);

- dwa zbiorniki podziemne na gaz płynny LPG o pojemności 4,85 m3 każdy,

- jeden dystrybutor paliw benzyn i ON (dwustronny, ośmiowężowy,

czteroproduktowy);

- jeden dystrybutor gazu płynnego LPG;

- wiata nad dystrybutorem o wysokości ok. 4,5 m i powierzchni zadaszenia

ok. 200 m2

- miejsca postojowe: 37 (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych).

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.