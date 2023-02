Smyk z rekordowymi przychodami. Duży udział e-commerce w sprzedaży

Grupa znacząco zwiększyła również przychody ze sprzedaży realizowanej w sklepie internetowym smyk.com oraz aplikacji mobilnej, które w minionym roku przekroczyły wartość 500 mln zł

W 2023 roku Smyk zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu m.in. poprzez dalszy rozwój sieci sklepów stacjonarnych i kanałów e-commerce oraz poszerzenie portfolio produktów oferowanych pod markami własnymi COOL CLUB i Smyki

Smyk posiada w swojej ofercie produkty najbardziej znanych i cenionych globalnych marek, takich jak LEGO, Fisher-Price, Hot Wheels, Barbie, Rainbow High czy Play-Doh, a także produkty marek własnych – COOL CLUB, która oferuje unikalną odzież, obuwie i akcesoria dla dzieci tworzone przez własny zespół projektantów oraz SMIKI, będącą marką własną zabawek oraz akcesoriów niemowlęcych.

Smyk rozwinął gałąź e-commerce

W 2022 roku, w którym Smyk świętował 45-lecie swojej obecności na polskim rynku, Grupa wykonała kolejny ważny krok na drodze jej dalszego rozwoju, odnotowując rekordowe przychody w wysokości ponad 2 mld złotych. Oznacza to 27 % wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rok 2022 okazał się przełomowy zarówno pod względem wartości przychodów ze sprzedaży zrealizowanej w sieci sklepów stacjonarnych Smyk, które przekroczyły 2 mld zł, jak i za pośrednictwem kanałów e-commerce – sklepu internetowego smyk.com oraz aplikacji mobilnej – wynoszących ponad 500 mln zł.

– Oferta Smyka, którą nieustannie poszerzamy o kolejne nowości produktowe, z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Rekordowe wyniki finansowe spółki wypracowane w 2022 roku są tego odzwierciedleniem, będąc jednocześnie efektem ciągłego zwiększania skali naszej działalności prowadzonej zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych – podkreślił Michał Grom, prezes zarządu Smyk S.A. – Pomimo utrzymującej się wciąż niepewności, związanej przede wszystkim z perspektywami dla światowej gospodarki, w 2023 roku zamierzamy kontynuować wysoką dynamikę wzrostu. Chcemy być także jeszcze bliżej naszych klientów. W tym celu będziemy realizowali kolejne inwestycje w rozwój sieci sklepów stacjonarnych oraz kanałów e-commerce, przede wszystkim w Polsce i Rumunii, a także poszerzanie zakresu współpracy biznesowej z naszymi partnerami handlowymi działającymi na rynkach międzynarodowych – dodał Michał Grom.

Ponad 270 sklepów Smyk na terenie Polski

Obecnie Smyk posiada sieć ponad 270 stacjonarnych sklepów własnych zlokalizowanych w Polsce, Rumunii oraz Ukrainie i kontynuuje jej rozwój poprzez nowe otwarcia. Są one zlokalizowane przede wszystkim w centrach oraz parkach handlowych znajdujących się zarówno w dużych, jak i mniejszych ośrodkach miejskich, jednak strategia ekspansji Smyka jest zdywersyfikowana i oparta na potencjale nowych lokalizacji.

Kluczowymi rynkami dla dalszego rozwoju sieci własnych sklepów stacjonarnych Smyk jest Polska, w której znajduje się już ponad 230 sklepów oraz Rumunia z 27 sklepami w 19 miastach w całym kraju. Co istotne, w ciągu ostatnich pięciu lat spółka otworzyła w Rumunii blisko 20 sklepów i planuje otworzyć od 30 do 50 nowych w ciągu najbliższych 5 lat.

Smyk skupia się również na rozwoju w modelu omnichannel, inwestując w nowoczesne rozwiązania z obszaru e-commerce oraz zwiększając swoją obecność w wielu kanałach promocji i sprzedaży online, dbając jednocześnie o doświadczenia zakupowe klientów sklepów stacjonarnych.

Niewątpliwą wartością dodaną, mającą także istotny wpływ na wyniki operacyjne oraz finansowe spółki, jest sprzedaż jakościowych produktów marek własnych - COOL CLUB i Smyki, które dostępne są wyłącznie w sieci sklepów Smyk oraz w ofercie międzynarodowych partnerów marki działających na rynkach Europy i Azji. W 2023 roku spółka planuje poszerzenie portfolio marek własnych o kolejne kategorie produktowe.

Perspektywy rynku zabawek w 2023 roku

Sytuacja ekonomiczna sprawia, że w 2023 roku wiele zakupów, w tym także zabawek oraz ubrań dla dzieci, będzie bardziej przemyślanych. Można oczekiwać, że konsumenci będą staranniej porównywać oferty i wykorzystywać dostępne promocje.

Jednocześnie, jak pokazują dane historyczne oraz doświadczenia ostatnich lat, rynek zabawek dla dzieci charakteryzuje się dość dużą odpornością na różnego rodzaju wstrząsy, których efekty są często obserwowane w innych branżach – w ujęciu globalnym rynek ten wciąż odnotowuje stabilny wzrost i zgodnie z przewidywaniami, do 2028 roku jego wartość powinna przekroczyć 230 mld USD.

Sytuacja gospodarcza determinuje sprzedaż

W odniesieniu do decyzji podejmowanych przez klientów, ogólna sytuacja gospodarcza nie pozostanie bez znaczenia i będzie jednym z ważniejszych czynników determinujących dynamikę wzrostu całej branży, lecz na preferencje zakupowe klientów będą oddziaływały także inne istotne trendy społeczno-gospodarcze, takie jak m.in. rosnąca świadomość konsumentów oraz chęć wspierania zrównoważonego rozwoju i modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Będzie przekładało się to również na wybór konkretnych produktów np. wspierających edukację dzieci. Dużą popularnością wciąż powinny cieszyć się także zabawki zachęcające do aktywności fizycznej, zarówno wewnątrz, jak i na świeżym powietrzu.

Zgodnie z prognozami ekspertów, w perspektywie najbliższych miesięcy, jednym z istotnych motorów napędowych branży oraz czynnikiem wspierającym globalny wzrost rynku, będą również postawy oraz decyzje zakupowe podejmowane przez dorosłych, kupujących zabawki przede wszystkim z myślą o sobie. Jest to grupa konsumentów, która odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę na światowym rynku, odpowiadając już za ok. 25% rocznej sprzedaży. Charakteryzują się oni dużym sentymentem do określonych marek i zazwyczaj są skłonni wydać na nie więcej pieniędzy, w szczególności na przedmioty kolekcjonerskie oraz produkty przypominających im czasy dzieciństwa. Producenci zabawek coraz częściej tworzą dla nich odrębne linie produktowe, zdając sobie sprawę, jak dynamicznie rośnie grupa dorosłych, którzy nadal chcą się bawić.

Oprócz stosunku jakości do ceny, na decyzje zakupowe w 2023 roku tradycyjnie będą wpływały również wydarzenia z obszaru popkultury, możemy więc liczyć na popularność zabawek, odzieży czy gadżetów związanych m.in. z głównymi bohaterami ważnych produkcji filmowych. Zapowiedziane na 2023 rok premiery z pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie w propozycjach zabawek oferowanych przez producentów.