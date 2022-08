Smyk zamienił stratę w zysk

Smyk jest liderem wielokanałowej sprzedaży detalicznej odzieży dziecięcej, zabawek oraz akcesoriów w Polsce. Spółka posiada 224 sklepów własnych w Polsce oraz jest właścicielem platformy internetowej. Smyk realizuje także sprzedaż produktów własnych marek w modelu franczyzowym na rynkach zagranicznych – w Europie, Środowym Wschodzie i w Azji oraz sprzedaje swoje produkty do spółek z Grupy zlokalizowanych w Rumunii i na Ukrainie.

Firma zakończyła 2021 r. z przychodami rzędu 1 591 221 tys. zł (1 329 097 tys. zł w 2020 r.) oraz zyskiem netto na poziomie 478 tys. zł (strata w 2020 r.: 60 013 tys. zł).

Smyk: Negocjacje ws. niższych czynszów, czasie zamknięcia

W 2021 roku ze względu na kolejne fale pandemii wirusa COVID-19, decyzją rządu polskiego, były okresowo zamykane placówki handlowo – usługowe, w których spółka posiada sklepy stacjonarne. Wprowadzone przez rząd restrykcje i zalecenia pozostania w domach spowodowały częściowe wstrzymanie przez SMYK S.A. sprzedaży stacjonarnej, przez co z dnia na dzień spółka czasowo utraciła możliwość generowania przychodów ze sprzedaży w tym kanale dystrybucji. Po przywróceniu działalności sklepów stacjonarnych w drugim i trzecim kwartale 2021 obserwowany był znaczny wzrost sprzedaży w porównaniu do analogicznych miesięcy roku ubiegłego (bardzo dobre wyniki

Dnia Dziecka oraz okresu Back-To-School).

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych poza okresami zamknięcia odnotowała pozytywną dynamikę w stosunku do roku 2019 na poziomie +9,1% (dla porównywalnej bazy sklepów), co jest bardzo dobrym osiągnięciem w kontekście pandemii oraz analizy wyników konkurencji.

Spółka Smyk S.A. podjęła negocjacje z wynajmującymi w celu ograniczenia kosztów najmu lokali i dostosowania stawek najmu do zmniejszonego poziomu sprzedaży. W znaczącej liczbie lokalizacji negocjacje zostały zakończone w formule satysfakcjonującej firmę.

Sklepy Smyk w formule Compact oraz Regular

Spółka Smyk S.A. koncentruje się na dalszym inwestowaniu w swoją działalność omni-channel.

Firma koncentruje się głównie na otwieraniu sklepów w formacie Compact oraz Regularnym, z powierzchnią od 250 do 550 m2 w miastach z liczbą mieszkańców od 15 do 70 tysięcy, przy czym równocześnie zwiększana będzie liczba mniejszych sklepów w formacie Compact o standardowej powierzchni od 250 do 350 m2 w miastach z liczbą mieszkańców od 11 do 35 tysięcy.

Spółka prowadzi działalność na rynku ukraińskim sprzedając towary do spółki powiązanej Paritet Smyk LLC. W związku z tym spółka jest narażona na ryzyko związane z rynkami gospodarczymi i finansowymi Ukrainy. Spółka nie podjęła decyzji o wycofaniu swojej działalności z Ukrainy, jednak wszelkie operacje prowadzone w tym kraju zostały zawieszone na czas nieokreślony, do czasu przywrócenia na terytorium Ukrainy warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników.