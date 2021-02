Solar najemcą Wrocław Fashion Outlet

We Wrocław Fashion Outlet otworzył się salon z klasyczną modą damską marki Solar, z kolei w marcu do grona marek outletu dołączy salon jubilerski YES.

W marcu swój salon we Wrocław Fashion Outlet otworzy również popularna marka biżuteryjna YES. W ofercie salonu, znajdą się biżuteria i akcesoria nie tylko YES ale także Studia Y, Verony, Namiko i Dia.