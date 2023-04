Solidarność ma umowę z Orlenem. Związkowcy będą kupować paliwo taniej

Każda osoba chętna do otrzymania karty rabatowej musi posiadać elektroniczną legitymację członkowską NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy ze zniżkami na Orlenie

Aby otrzymać elektroniczną legitymację i korzystać ze zniżek na Orlenie należy się zwrócić do macierzystej organizacji związkowej i wypełnić odpowiedni wniosek.

Osoby, które już posiadają elektroniczną legitymację członkowską muszą udać się na jedną z dedykowanych stacji PKN ORLEN by odebrać kartę rabatową.

Obecnie trwa kolportaż kart do stacji benzynowych. Można spodziewać się, że od 3 kwietnia br. będzie już można odbierać karty i tankować z rabatem.

NSZZ Solidarność ma umowę z Orlenem

Karta rabatowa Orlenu upoważnia do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 300 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Karta upoważnia do tańszego zakupu: paliwa EFECTA i Verva na stacja Orlen, olejów silnikowych i płynów do spryskiwaczy, usług myjni oraz produktów w ramach konceptu STOP CAFE.

Na koniec stycznia 2023 r. PKN Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 920 stacji paliw.