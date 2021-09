Spółka Lajuu nawiązała współpracę z siecią Kontigo

Kosmetyki Lajuu by Weronika Rosati będą dostępne w sieci Kontigo pod koniec września. Obecnie produkty można zakupić w: Notino, MINTI Shop, Nutridome, MyWayEko, a także w sklepie z kosmetykami naturalnymi BeClinic, internetowo i stacjonarnie - w Centrum Riviera w Gdyni.

– Dynamiczny rozwój Lajuu to zasługa przede wszystkim doświadczonego teamu, dzięki któremu stworzyliśmy produkty najwyższej jakości, które spełniają wszelkie oczekiwania klientów. Nie mogę jednak nie wspomnieć o kampanii crowdfundingowej, która znacznie przyspieszyła rozwój naszej marki. Pozyskaliśmy nie tylko środki, ale przede wszystkim zaangażowane grono ambasadorów naszej marki, sympatyków oraz oczywiście klientów –komentuje Paweł Kibalczyc, wiceprezes zarządu Lajuu SA.



Lajuu to polska firma, która stoi za markami z naturalnymi kosmetykami: Bellamama, Lajuu by Weronika Rosati oraz The Men by Grzegorz Krychowiak. Prezesem spółki Lajuu jest Aneta Stacherek.