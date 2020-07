Spór najemcy - galerie na ostatniej prostej

W niektórych obiektach już wszyscy najemcy podpisali nowe umowy, u dużych operatorów galerii to także 80–90 proc. porozumień. Czas na zawarcie nowych umów jest do końca lipca, ale część najemców na pewno zrezygnuje z lokali - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ustawa o tarczy antykryzysowej – w związku z zamknięciem centrów handlowych w połowie marca – anulowała również dotychczasowe umowy najmu, dając firmom czas do końca lipca na wypracowanie nowych porozumień.

W razie ich braku firma musi opłacić czynsz także za okres zamknięcia. Mimo prób wypracowania szerokiego porozumienia dla całego sektora, rozmowy się załamały i firmy musiały indywidualnie negocjować, co w wielu przypadkach szło opornie. Czołowi sprzedawcy odzieży czy obuwia, jak grupy LPP czy CCC, nie otworzyły części sklepów, by pokazać, iż obecne warunki najmu są zupełnie nierealne. Frekwencja w centrach handlowych nadal jest niższa nawet o 20–30 proc. w stosunku do tego okresu w 2019 r., choć trwa mozolne odbudowywanie strat. Dotąd negocjacje szły opornie, teraz okazuje się jednak, iż porozumienie jest możliwe.

– Mamy porozumienia ze wszystkimi najemcami, zdecydowana większość sklepów i punktów usługowych jest otwarta, ostatnie pojedyncze otworzą się wkrótce – mówi Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment, odpowiedzialny za sektor handlowy.

– 100 proc. najemców w 11 obiektach spółki otworzyło swoje sklepy i punkty usługowe, wszyscy najemcy notujący spadek obrotów uzgodnili też z nami wysokość ulg czynszowych w okresie pandemii. Ostatnie aneksy są w trakcie podpisywania – mówi Aleksander Walczak, prezes spółki Dekada SA.

Także najemcy przyznają, iż porozumienia są zawierane. – Do tej pory doszliśmy do porozumienia z wieloma przedstawicielami centrów handlowych: obecnie funkcjonuje już 81 proc. naszych salonów – wyjaśnia biuro prasowe LPP, operatora marek Reserved, Cropp czy House. – Cały czas prowadzimy negocjacje z galeriami, a w miarę postępu w rozmowach kolejne sklepy mogą być sukcesywnie otwierane, i dlatego nie chcemy ujawniać informacji na temat poszczególnych lokalizacji. Liczymy, że w ciągu kolejnego miesiąca będziemy mogli finalizować ustalenia z pozostałymi właścicielami powierzchni handlowych – dodaje.

