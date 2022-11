Sportano.pl już wkrótce także stacjonarnie. Gdzie?

Czym jest Sportano.pl

Sportano.pl to multibrand oferujący bardzo szeroką ofertę wyposażenia sportowego w takich kategoriach jak: kolarstwo, sporty zimowe, siłownia i fitness, outdoor, sporty wodne i sporty walki. Głównym inwestorem projektu jest Marcin Grzymkowski, znany z wykreowania marki Eobuwie. Sportano.pl rozwija się w bardzo szybkim tempie – w ciągu minionych 12 miesięcy wprowadził do oferty ponad 130 tysięcy produktów i uruchomił sprzedaż na 5 rynkach (w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech). Teraz nowa marka chce w spójny sposób dotrzeć do świadomości konsumentów.

Sprawdzone marki w Sportano.pl

Sportano.pl stawia na starannie wybrane produkty sprawdzonych marek. Nasza selekcja jest oparta o wieloletnie branżowe doświadczenia ekspertów ze zbudowanego przez nas zespołu zakupowego. Chcemy dotrzeć do pasjonatów, którzy nie robią swoich pierwszych zakupów i chcą mądrze nabyć sprzęt na lata. Nasza obecność w mediach ma wskazać konsumentom, że mają na rynku dobrą alternatywę z szerokim wyborem – wyjaśnia zamysł Mariusz Labudda, dyrektor e-commerce Sportano.pl.

Sportano.pl otworzy showroom w Warszawie

Finalnym akcentem jesiennej kampanii będzie otwarcie pierwszego flagowego showroomu Sportano.pl w Warszawie. Będzie to przełomowy dla branży koncept – zaawansowany technologicznie brand experience – showroom, zaprojektowany aby zaoferować niespotykane w skali Europy doświadczenie zakupowe.

Sklep zaoferuje ponad 20 doradców, aktywnych sportowo ekspertów w wielu dyscyplinach sportowych, ponad 50 tys. produktów, od ponad 600 marek, dostępnych do zakupu na miejscu oraz ponad... 100 tys. produktów dostępnych online w 24h, 55 stanowisk z tabletami do przeglądania oferty dostępnej stacjonarnie oraz tej dostępnej online, z bezpośrednią dostawą do domu, sekcję bike fitting - gdzie można skonfigurować i dopasować rower do budowy i wymogów użytkownika, sztuczna ścieżka outdoor, do testowania obuwia trekkingowego, turystycznego i biegowego, symulator jazdy na nartach i snowboardzie, sekcję bieżni i fitness, oferujące możliwość testowania bieżni sportowych wiodących marek, warsztat serwisowy dla sprzętu zimowego i letniego, studio foto/wideo, które będzie miejscem regularnych społeczności Sportano.pl z ekspertami i sportowcami.

Sportano.pl chce dotrzeć do konsumentów

– Kampania brandowa Sportano.pl to początek szeroko zakrojonych działań promocyjnych, które ukoronuje otwarcie fizycznej przestrzeni warszawskiego showroomu. Nasz sklep będzie najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem w Europie. Sportano chce wnieść jakość i komplementarność w sposób w jaki pasjonaci w naszej części świata szukają i dobierają wyposażenie sportowe – tłumaczy Bartosz Wierzchowski, brand manager Sportano.pl.

Za kreację i egzekucję kampanii Sportano.pl odpowiada in-house’owy zespół kreatywny. Kluczowe elementy wizualne oparte są na estetyce marki wykreowanej przez agencję Visual Crafters. Spot reklamowy zobaczą m.in. widzowie stacji Polsat, TVN i TVP. Synchronicznie spoty radiowe Sportano.pl trafią do emisji w stacjach o wiodącej słuchalności (grupa RMF, grupa Eurozet). W nośnikach outdoor kampania będzie widoczna m.in. na ponad 400 przystankach autobusowych, a także w wybranych lokalizacjach w Warszawie (głównie nośniki sieci AMS i Stroer). Ponieważ Sportano.pl to e-commerce, kampanii ATL będą towarzyszyć działania online. Marka widoczna będzie w YouTube, serwisach VOD oraz w zintensyfikowany sposób w social mediach.