Sportano.pl. oficjalnym sponsorem Ironman Poland

Organizatorzy Ironman Poland oraz sponsor deklarują wielopoziomową kooperację, daleko wykraczającą poza branżowy standard. Wśród korzyści dla pasjonatów triathlonu wymieniane są m.in. organizacja specjalistycznego Official Merchandise Store, otwartego na imprezach w Warszawie, Gdyni oraz Poznaniu. Planowane są także ekskluzywne promocje dla triathlonistów.

- Łączą nas przede wszystkim wspólne wartości. Chcemy inspirować sportowców do wchodzenia na wyższy poziom i odkrywania nowych możliwości. Wierzymy, że Sprint Triathlon Gdynia powered by Sportano.pl pozwoli poznać naszą markę i usługi pasjonatom w naszej części Europy – deklaruje Beata Dąbrowska, dyrektor marketingu Sportano.pl.

Przedstawiciele organizatora podzielają wiarę w potencjał współpracy między markami i promowania się poprzez wspólne tworzenie unikatowych propozycji dla sportowców.

- W maju w warszawskim sklepie stacjonarnym Sportano odbędą się dni otwarte dla triathlonistów z udziałem zaproszonych gości i licznymi promocjami na zakup sprzętu sportowego – mówi Michał Drelich, dyrektor Ironman Poland. – Sportano.pl to dla nas niezwykle cenny partner, który pozwoli nam wznieść się na jeszcze wyższy poziom. W ofercie sklepu znajdują się najlepsze produkty i marki dla triathlonistów - dodaje.

Sprint Triathlon Gdynia powered by Sportano.pl

Ironman to największy cykl zawodów triathlonowych na świecie obecny w ponad 50 państwach. Co roku 300 tys. ze 180 krajów świata udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych (Anything is possible). W Polsce odbywają się trzy imprezy na licencji World Triathlon Corporation. Są to:

Citi Handlowy Ironman 70.3 Warsaw;

Enea Ironman Gdynia;

Enea Ironman 70.3 Poznań.

W tym roku tradycyjnie towarzysząca zawodom Ironman Gdynia impreza sprinterska na mocy umowy zmieniła nazwę na Sprint Triathlon Gdynia powered by Sportano.pl.

Sportano.pl to multibrandowy sklep, który w jednym miejscu skupia ponad 600 najlepszych marek sportowych i produkty z niemal wszystkich dyscyplin. Firma promuje zdrowy styl życia poprzez propagowanie sportu wśród osób, które dopiero zaczynają z nim przygodę, a także motywowanie pasjonatów.

- Dlaczego Sportano.pl stawia na wspieranie triathlonu? Podobnie jak triathloniści, myślimy o naszych celach długofalowo. Dlatego wiążemy się z Ironman Polska na więcej niż jeden sezon. Cieszymy się, że możemy przybliżyć naszą ofertę zarówno w obszarze asortymentu jak i profesjonalnego doradztwa zawodnikom i ich otoczeniu – komentuje Dariusz Frużyński, dyrektor sprzedaży Sportano.pl.