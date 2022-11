Sportano.pl otworzył swój pierwszy sklep stacjonarny w Homepark Targówek

Sportano.pl to marka rozwijana przez twórcę Eobuwia, Marcina Grzymkowskiego.

Showroom sportowych produktów premium

- Homepark Targówek to w tej chwili pierwsze i jedyne miejsce, gdzie klienci mogą zapoznać się z nowym pomysłem na salon sportowy. Marka Sportano.pl, dotychczas obecna wyłącznie on-line, prezentuje nie tylko ponad 600 marek sportowych, ale pozwala na miejscu je sprawdzić i przetestować, aby kupujący ocenili walory wybranego produktu – komentuje Agata Brzezińska, Head of CEE w firmie Pradera.

Jak dodaje, dzięki nowemu salonowi Sportano.pl, Homepark Targówek rozszerzy swoje portfolio i zaoferuje klientom więcej produktów w zupełnie nowej formule zakupowej.

- Sportano.pl to oferta produktów sportowych premium. Zależy nam, aby każdy sportowiec – amator czy profesjonalista w dowolnej dyscyplinie - znalazł u nas wszystkie niezbędne produkty i akcesoria. Na każdą dyscyplinę patrzymy z perspektywy potrzeb sportowców. Naszą ideą było, aby zbudować takie portfolio marek, które pozwoli każdej osobie znaleźć sprzęt dla siebie – mówi Dariusz Frużyński, dyrektor handlowy Sportano.pl.

Sportano stawia na omnichannel

Sportano.pl to marka rozwijana przez twórcę Eobuwia, Marcina Grzymkowskiego. Platforma online w swojej ofercie ma marki i produkty z niemal wszystkich dyscyplin sportowych, m.in. kolarstwa, sportów zimowych, siłowni i fitnessu, sportów wodnych, sportów outdoor i sportów walki.

- Otworzyliśmy sklep stacjonarny, aby zwiększyć obecność na rynku i kontakt z klientami. Chcemy zaoferować unikalne doświadczenia zakupowe nie tylko online, ale również stacjonarnie. W naszej formule unikalna jest przede wszystkim szeroka oferta dostępna w jednym miejscu: ponad 600 marek, ponad 50 tys. produktów w sklepie, dostępnych w ciągu kilku minut, a w ciągu 24 godzin możliwość zamówienia z naszego magazynu centralnego blisko miliona produktów. Wszystko w połączeniu z doradztwem. Stawiamy na omnichannel – mówi w rozmowie z DlaHandlu.pl założyciel Sportano Marcin Grzymkowski.

Otwarcie salonu Sportano.pl ma być krokiem łączącym zapewnienie doświadczenia zakupowego i dogodnej formy e-handlu

Homepark Targówek poszerzył ofertę o koncept sportowy, który jest odpowiedzią na potrzeby klientów oczekujących dziś profesjonalnego doradztwa w zakupach, szerokiej oferty i ekspresowej dostawy.

- To pierwszy tego typu showroom w Polsce, tym bardziej cieszymy się, że marka Sportano wybrała lokalizację naszego klienta – wypowiada się Ada Budynek, Leasing Manager, Associate, Retail Agency Poland, Cushmnan & Wakefield.

Rośnie pozycja produktów modowych

Otwarcie salonu Sportano.pl ma być krokiem łączącym zapewnienie doświadczenia zakupowego i dogodnej formy e-handlu. Jak podaje w kwartalnym raporcie międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield, odsetek klientów kupujących przez internet stale rośnie. We wrześniu 2022 roku wzrost udziału e-handlu wyniósł 9,7%. W sektorze e-commerce, szczególnie zauważalna jest wzmacniająca się pozycja produktów kategorii modowych.

- Według ostatnich badań, średnioroczny udział e-commerce w polskim handlu detalicznym wynosi ok. 14%, jest więc prawie trzykrotnie wyższy niż przed pandemią COVID-19 i będzie rósł do poziomu prawie 20% w 2027 roku. Warto również nadmienić, że planowane przychody rynku e-commerce w Polsce wyniosą za 5 lat już prawie 190 mld zł, a więc około dwa razy więcej niż w zeszłym roku – wyjaśnia Damian Kołata, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE.

Jak zaznacza, pomimo wzrostu udziału e-commerce, frekwencja klientów w centrach i parkach handlowych w III kwartale 2022 roku była wyższa o 14% niż w 2019 roku. Miesięcznie obiekty te odwiedzane były średnio przez 411 tys. osób na obiekt handlowy.