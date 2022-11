Sportowa sieć ma drugi sklep stacjonarny w Warszawie

80 proc. akcji Snap Outdoor należy do Polish Enterprise Fund VIII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors (EI). Spółka jest dystrybutorem sprzętu górskiego i wspinaczkowego oraz właścicielem 8a.pl – platformy e-commerce dedykowanej aktywnej turystyce i sportom górskim.

8a.pl to e-sklep i cztery sklepy znajdujące się w Warszawie, Gliwicach, oraz Katowicach. Spółka powstała w 2001 r. w Gliwicach, gdzie do dziś znajduje się jej siedziba oraz centrum logistyczne.

„Stworzyliśmy sklep internetowy, którego wielkim atutem jest szeroka baza powracających klientów – w przeważającej większości pasjonatów sportów górskich. atego planujemy wyjść z ofertą do mieszkańców z innych krajów regionu. Chcemy być ulubionym sklepem dla fanów outdooru w Europie Środkowo-Wschodniej” – mówi Piotr Czmoch, współzałożyciel Snap Outdoor.