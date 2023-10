Sportowy potentat debiutuje w Galerii Echo i Poznań Plaza

W pierwszym w województwie salonie marki klienci znajdą szeroki wybór asortymentu od światowych marek do wielu dyscyplin sportowych. Lokal o powierzchni niemal 1430 mkw. znajduje się na poziomie -1.

Trwające wakacje to dla wielu motywacja do aktywnego spędzania czasu. Polacy zwykle decydują się na uprawianie sportu dla przyjemności i rozrywki, stawiając na rekreację ruchową. Wśród najczęściej wskazywanych aktywności znajdują się jazda na rowerze, pływanie, gra w piłkę nożną oraz fitness. Fani rozmaitych dyscyplin sportowych znajdą najpotrzebniejsze akcesoria, odzież czy obuwie w salonie Sports Direct – jedynym sklepie marki w regionie świętokrzyskim otwartym w kieleckiej Galerii Echo.

– Szeroka, różnorodna oferta sportowa cieszy się stałym zainteresowaniem ze strony klientów. Jest to zwłaszcza zauważalne w sezonie urlopowym, kiedy słoneczna aura sprzyja aktywności fizycznej. Dzięki nawiązaniu współpracy ze Sports Direct możemy zapewnić odwiedzającym Galerię Echo jeszcze większy wybór produktów i akcesoriów do uprawiania różnych dyscyplin. Widzimy, że tak bogata oferta sportowa pod jednym dachem zachęca do odwiedzania naszego centrum zarówno mieszkańców Kielc, jak i okolic – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Sports Direct to jeden z największych detalicznych sprzedawców akcesoriów sportowych i rekreacyjnych w Europie i Wielkiej Brytanii. W kieleckim salonie klienci znajdą szeroki wybór odzieży sportowej od najlepszych międzynarodowych producentów m.in. Nike, adidas, Under Armour®, ASICS czy Puma, jak również marek własnych należących do Frasers Group np. Slazenger i Everlast. Specjalne strefy podzielone w oparciu o dyscypliny sportowe umożliwiają klientom zapoznanie się z odzieżą dla mężczyzn, kobiet i dzieci.