Sportsdirect.com przejmuje GO Sport. Czy to rozwiąże problem powiązań z Rosją?

Jak wyjaśnia urząd, głównym przedmiotem działalności Go Sport Polska jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Go Sport Polska posiada 26 stacjonarnych sklepów detalicznych w 15 miastach, a także prowadzi sprzedaż w kanale online.

Głównym przedmiotem działalności Sports Direct jest sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (w tym odzieży sportowej, obuwia i sprzętu). Sports Direct działa w Polsce za pośrednictwem 13 stacjonarnych sklepów detalicznych w 10 miastach. Sports Direct należy do grupy kapitałowej Frasers Group plc.

Sports Direct, brytyjska sieć sklepów z odzieżą i wyposażeniem sportowym weszła na polski rynek w 2013 toku, otwierając pierwszy sklep w CH Europa Centralna w Gliwicach.

Przypomnijmy, 30 marca podaliśmy, że Go Sport w Polsce jest wystawione na sprzedaż.

GO Sport związane z Rosją

- GO Sport Polska do 2019 roku była własnością francuską, a następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego. (...) Czując silną odpowiedzialność za prawie 500 pracowników, natychmiast podjęliśmy rozmowy z właścicielami na temat obecnej sytuacji GO Sport i jej przyszłości w Polsce. Po konsultacji właściciele spółki podjęli decyzję o wystawieniu GO Sport na sprzedaż. Obecnie poszukujemy kupca, ale prowadzimy już wstępne rozmowy. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco - podał wtedy zarząd spółki.

Portal dlahandlu.pl opublikował tego dnia tekst: Oligarcha Nikołaj Fartuszniak jest właścicielem Grupy Sportmaster, do której należy Go Sport Polska

Kilka godzin później zarząd Go Sport wydał oświadczenie o poszukiwaniu kupca na biznes w Polsce.

