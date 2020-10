Sprzedaż detaliczna Wojasa niższa we wrześniu o 22,6 proc.

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. we wrześniu br. wyniosła 25 847 tys. zł i była niższa o 27,4 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku.

W okresie styczeń – wrzesień 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 169 779 tys. zł i była niższa o 17,2 % w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu 2020 roku wyniosły 16 065 tys. zł i były niższe o 22,6 % od przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku.

Przeczytaj także: Transformacja w hurtownika dobrą decyzją grupy Metro

Narastająco, w okresie styczeń – wrzesień 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 116 171 tys. zł i były niższe o 22,3 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.