Sprzedaż Miraculum w górę dzięki dyscyplinie kosztowej

Wzrost przychodów Miraculum o 17 proc. r/r i prawie trzykrotny wzrost EBITDA w I półroczu 2023 r.

W I półroczu 2023 r. zysk operacyjny wyniósł 239 tys. zł, wobec straty w wysokości 195 tys. zł rok wcześniej. Na poziomie wyniku netto Miraculum zmniejszyło stratę o ponad 0,5 mln zł. Wynik netto (strata) wyniosła 447 tys. zł (wobec straty 966 tys. zł rok wcześniej).

- W I półroczu 2023 spółka odnotowała wzrosty przychodów praktycznie we wszystkich kanałach sprzedaży, a także praktycznie we wszystkich posiadanych markach. Wzrosty sprzedaży są osiągane przy mocnej dyscyplinie kosztowej, rozsądnej weryfikacji planów inwestycyjnych, dywersyfikacji i umocnieniu kanałów dystrybucji, optymalizacji rozwiązań logistycznych oraz efektywnym zarządzaniu zapasami. Spółka konsekwentnie realizuje założenia poprawy rentowności i minione półrocze wpisuje się w trend poprawy sytuacji ekonomicznej Miraculum – komentuje Sławomir Ziemski, prezes zarządu Miraculum.

Najwyższy wzrost odnotował eksport, który wzrósł o 49 proc. r/r do niemal 6 mln zł. Dynamiczny wzrost był możliwy dzięki wzbogacaniu oferty produktowej, co przekłada się na zwiększone zainteresowanie potencjalnych kontrahentów produktami nowych linii. Kontrakty zrealizowane w I półroczu 2023 r. to między innymi efekt udziału w targach w Malezji we wrześniu 2022 r. Spółka planuje dalsze poszerzanie sieci kontaktów poprzez udział jesiennych targach World Middle East w Dubaju.

Dystrybucja w największych drogeriach

Nowoczesny kanał dystrybucji wypracował ponad 10 mln zł i jest to wzrost o 16 proc. r/r. Znaczenie tego kanału w przychodach spółki stale rośnie i obecnie wynosi już 43% wszystkich obrotów Spółki. Na wzrost sprzedaży w nowoczesnym kanale dystrybucji w I półroczu 2023 r. wpłynęło wzmocnienie istniejącej współpracy (m.in. drogerie Rossman, Hebe, Natura, Notino) oraz ponawiane lub nowe akcje z sieciami dyskontów: Biedronka, Kaufland. W minionym półroczu dużym sukcesem Spółki było poszerzenie oferty w Drogeriach Rossmann o nowe wody perfumowane dla kobiet CHOPIN.

Jeśli chodzi sprzedaż w poszczególnych markach, największe nominalne wzrosty spółka odnotowała wygenerowały marki Chopin, Paloma, Joko, Tanita oraz WARS. Wzrost przychodów w marce JOKO został uzyskany dzięki konsekwentnemu rozwojowi oferty produktowej między innymi o produkty do pielęgnacji paznokci oraz podkłady.

Marka Chopin starzałem w dziesiątkę

- Pierwsze półrocze bezapelacyjnie należało do marki CHOPIN. Głównie za sprawą trzech nowych wód perfumowanych dla kobiet, inspirowanych muzami wybitnego wirtuoza fortepianu Fryderyka Chopina. Wyjątkowa linia trzech zapachów skomponowana została ze starannie wyselekcjonowanych składników najwyższej jakości. Opracowana z precyzją i kunsztem, oddaje wyjątkowe osobowości kobiet, które odegrały ważną role w życiu Fryderyka Chopina – podkreśla Ziemski. - Miraculum jest jedyną firmą na świecie, która w oparciu o umowę z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, uzyskała wyłączną licencję użycia nazwiska Fryderyka Chopina w kosmetykach. Część dochodu ze sprzedaży wód perfumowanych Chopin jest przekazywana na wsparcie polskiej kultury – dodaje.

Co wiemy o Miraculum

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna, która konsekwentnie buduje swoją pozycje rynkową przy zachowaniu szacunku do swej tradycji i bogatej historii. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Działalność Spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 12 marek: Miraculum, PRASTARA, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.