Sprzedaż on-line i zwroty: Czy najemcy powinni dodatkowo płacić centrom handlowym?

- Dotyczy to np. odbioru bądź zwrotu kupionego w sieci towaru w sklepie, czy odliczania takich zwrotów od obrotów sklepów w galeriach handlowych. Te kwestie są wynikiem rozwoju handlu internetowego, dlatego w przeszłości nie były regulowane umownie. Obecnie cała branża musi wypracować standardy rozliczeń towarów nabytych online, ale dostarczanych klientom lub zwracanych przy wykorzystaniu infrastruktury centrów handlowych. Zawsze jednak musi dziać się to w oparciu o obowiązujące obie strony umowy - wyjaśnia nam PRCH.



Jak podaje PRCH, w Polsce jest około 570 dużych centrów handlowych o powierzchni ponad 5000 mkw, co daje 12,5 mln mkw. GLA i 35 tys. sklepów.

- Po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią klienci chętnie i szybko wrócili do zakupów stacjonarnych, zwłaszcza w największych i dużych centrach handlowych, gdzie obroty rosną najszybciej. Wyraźnie wskazywały na to już dane o obrotach najemców za marzec i odwiedzalności galerii za kwiecień 2022 r., które przebiły poziomy sprzed pandemii. Aktualnie podsumowujemy analizy danych obrotowych za kwiecień 2022 r. i odwiedzalności w maju i są one jeszcze lepsze. Kwietniowe obroty handlu w centrach handlowych były najwyższe w 2022 r., w porównaniu do marca wzrosły o ponad 16%, a do stycznia 2022 r. aż o 39% - informuje PRCH.