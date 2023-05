Stacja paliw Orlen w Bydgoszczy inna niż wszystkie

PKN Orlen na początku maja zaprezentował pierwszą zrównoważoną stację paliw.

Orlen testuje energooszczędne rozwiązania na stacjach paliw

Jakie innowacyjne rozwiązania wdrożono na stacji Orlen w Bydgoszczy? To m.in. agregaty kogeneracyjne, które zapewniają jednocześnie ciepło i chłód oszczędzając energię. Wcześniej stacja była wyposażona w lodówki przez które ciepło uciekało do otoczenia, taka sama sytuacja była w przypadku klimatyzacji. Co się zmieniło? Teraz myjnia jest zasilana odzyskanym ciepłem a instalacja fotowoltaiczna generuje czystą energię na potrzeby całej stacji. To zmniejszy roczne zużycie energii aż o 86 proc.

Według danych POPIHN PKN Orlen miał na koniec I kwartału 2023 roku 1 919 stacji paliw wobec 1 920 na koniec 2022 roku.

Rekordowa dywidenda dla akcjonariuszy Orlenu

Przypomnijmy, że zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2022 rok na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna ze wstępną rekomendacją ogłoszoną pod koniec lutego br. podczas prezentacji aktualizacji strategii Grupy ORLEN do 2030 r.

Zarząd koncernu na dzień dywidendy zaproponował 10 sierpnia 2023 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 31 sierpnia 2023 roku.