Stacja Sierpc z drogerią Hebe

Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. Hebe posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych, koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór wysokiej jakości produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.



Hebe w Stacji Sierpc przy ul. Tadeusza Kościuszki 34A w Sierpcu otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00-21:00, a w niedziele handlowe w godz. 09:00-18:00.