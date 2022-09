Stacje AVIA chcą mniej płacić za prąd. Inwestują w fotowoltaikę

Na początku września w nowe instalacje fotowoltaiczne zostały wyposażone stacje paliw AVIA w Zakopanem, Gorzkowie, Puławach, Chełmku i Jastrzębiu Zdroju. Energią ze słońca zasilana jest także stacja AVIA w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkie instalacje zostały zlokalizowane na dachach obiektów, a ilość produkowanej przez nie energii pozwoli na oszczędności sięgające nawet 50 proc. w skali roku.

- Robimy wszystko, żeby nasze stacje AVIA były nie tylko przyjazne klientom, ale także środowisku. To dla nas bardzo ważne, żeby wywierać jak najmniejszy wpływ na otoczenie, co wpisuje się w Strategię ESG Grupy Unimot, w ramach której działamy, a także podnosi efektywność kosztową naszych obiektów. Cały czas prowadzimy analizy dotyczące możliwości technicznych montażu instalacji na kolejnych stacjach paliw, ponieważ chcemy, aby jak najwięcej stacji wyposażonych było we własne źródło zielonej energii – mówi Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i w Ukrainie, Grupa Unimot.

Marka AVIA Solar

- Instalacje fotowoltaiczne są doskonałym rozwiązaniem dla takich obiektów jak stacje paliw. Jako AVIA Solar wyspecjalizowaliśmy się już w ofercie dla przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej i widzimy, że nasi klienci coraz chętniej sięgają po rozwiązania wpisujące się w trend ograniczania emisyjności, a jednocześnie pozwalające na uniezależnienie się od rosnących cen energii – mówi Karol Ilba, prezes zarząd Unimot Energia i Gaz, spółki która rozwija markę AVIA Solar.

Sieć stacji AVIA, rozwijana przez Grupę Unimot, liczy 102 obiekty w całej Polsce. Unimot rozwija także współpracę z siecią SPAR, uruchamiając kolejne markety SPAR Express przy stacjach AVIA.