Stacje refill Yope dostępne w Super-Pharm

„W Super-Pharm najważniejszy jest dla nas ciągły rozwój – nie tylko oferty, ale także rozwiązań, które regularnie wdrażamy w naszych placówkach i sklepie online. Dlatego bardzo cieszymy się, że możemy współpracować z partnerami, którzy podzielają te same wartości”. – mówi Beata Dąbrowska, marketing communication & PR manager Super-Pharm – „Stacje refill Yope powered by SWAPP to innowacja na światowym rynku. Jeden automat pozwala rocznie uzupełnić 30 000 litrów płynu, co odpowiada 60 000 nowych butelek! To prawdziwa rewolucja. Jesteśmy dumni, że możemy być jej częścią”. – dodaje Beata Dąbrowska.

Twórcami urządzeń refillujących jest polski startup SWAPP

Klienci Super-Pharm już teraz mogą skorzystać ze stacji refill w placówce w Krakowie i na warszawskim Targówku. W najbliższym czasie sieć planuje uruchomić kolejnych 5 refillomatów. Twórcami urządzeń refillujących jest polski startup SWAPP, którego celem jest redukcja ilości plastiku w branży FMCG. W każdym automacie dostępna jest oferta naturalnych produktów Yope, m.in: mydło w płynie, żel pod prysznic, szampon do włosów oraz płyn do naczyń. Koszty napełniania w formule refill są zależne są od rodzaju produktu i jego pojemności, niższe o około 15% od regularnej ceny produktów Yope.