Stare na Nowo dołącza do portfolio warszawskiego centrum handlowego

W ramach konceptu klienci będą mieli możliwość stać się również sprzedawcami, dając drugie życie rzeczom, których już nie potrzebują.

Do tej pory pchle targi kojarzyły się z rozległą przestrzenią na świeżym powietrzu. W pewnym momencie w Skandynawii pojawiły się sklepy stacjonarne funkcjonujące na podobnych zasadach, gdzie każdy, po uprzednim wynajęciu regału, mógł wystawić niepotrzebne mu już rzeczy na sprzedaż, Ten koncept przywędrował już do Polski, czego przykładem jest „Stare na Nowo”, który teraz otworzy swoje podwoje dla szerszego grona klientów, debiutując w centrum handlowym King Cross Praga.

Zero Waste w King Cross Praga

– Filozofia Zero Waste jest nam bliska, ponieważ jednym z czterech filarów programu Atrium Razem wdrażanego przez wszystkie centra z portfolio Atrium Poland Real Estate jest działalność na rzecz środowiska. Obecność oryginalnego konceptu, jakim jest sklep cyrkularny, w naszym centrum handlowym ma również aspekt edukacyjny. Pokazuje, że ekologia to nie tylko recykling, ale też wydłużenie życia przedmiotu poprzez utrzymanie go w obiegu. – mówi Monika Leszczyńśka, Dyrektor Centrum Handlowego, i dodaje – Sposób funkcjonowania „Stare na Nowo” idealnie wpasowuje się także w nasze działania zakładające wspieranie lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Od teraz klienci będą mogli nie tylko kupić, ale też wystawić na sprzedaż swoje rzeczy.

„Stare na Nowo” otworzy się w King Cross Praga już 21 maja.