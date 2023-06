Strajk pracowników H&M w Niemczech. Chcą podwyżki płac

Związek zawodowy Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wezwał pracowników H&M do strajku ostrzegawczego 2 czerwca. Jak potwierdził rzecznik związku zawodowego Tobias Uelschen w rozmowie z Weser-Kurier, dotyczy to trzech oddziałów H&M w Bremie – na Obernstrasse, w Weserpark i na Waterfront. Ponadto pracownicy oddziałów H&M w Posthausen koło Dodenhof, w Oldenburgu i Wilhelmshaven zostali wezwani do strajku całodziennego.

Powodem są nieudane negocjacje płacowe w handlu detalicznym. Pracownicy domagają się podwyżki stawki o 2,50 euro za godzinę, co oznaczałoby wzrost płacy o około 14 proc. dla typowej sprzedawczyni. Verdi zaproponował niedawno zwiększenie dochodów o 3 proc. w tym roku i o 2 proc. w roku następnym, z jednorazową rekompensatą inflacyjną w wysokości maksymalnie 1000 euro.

Negocjacje zbiorowe dla pracowników handlu detalicznego zostaną wznowione w przyszłym tygodniu. Do tego czasu trwały będą strajki ostrzegawcze w sklepach sieci H&M.