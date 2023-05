Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów

IKEA stawia kolejny krok, by być bliżej klientów. Nowo otwarte Studio planowania i zamówień w Westfield Mokotów to przestrzeń, gdzie doświadczeni projektanci pomogą klientom w realizacji pomysłów, wyborze odpowiednich rozwiązań dla domu oraz złożeniu i finalizacji zamówienia.

IKEA w Westfield Mokotów, fot. mat. pras.

Studio planowania i zamówień w Westfield Mokotów

Studio planowania i zamówień w Westfield Mokotów to powierzchnia 160 mkw., gdzie klient może obejrzeć przykładowe aranżacje, systemy z serii METOD oraz PAX, czy przejrzeć wzorniki blatów, frontów, uchwytów, czy akcesoriów wyposażenia kuchni i szaf. Na bezpośrednią konsultację z projektantem można się umówić poprzez IKEA.pl, dzwoniąc na Domolinię (22 275 00 00) lub odwiedzając studio. Projektowanie kuchni od podstaw kosztuje 79 zł. Zakupy, konsultacje gotowych projektów lub szybkie wyceny ze szkicu, które przygotuje samodzielnie, są bezpłatne.

Z różnych wywiadów z naszymi klientami wiemy, że częstą barierą w zmianie umeblowania mieszkania jest zaprojektowanie nowej powierzchni. Klienci mówią nam, że jest to trudne, a dostępne na rynku usługi projektantów wnętrz są drogie. W IKEA mamy na to rozwiązanie - nasi projektanci projektują rozwiązania dla przechowywania w całym domu czy do kuchni, ale też całe pomieszczenia. Proponowane przez nas projekty są w zgodzie z Demokratycznym Wzornictwem, czyli są jednocześnie: dostępne cenowo, inspirujące, funkcjonalne, dobre dla planety oraz dobrej jakości – mówi Monika Zielińska, dyrektorka regionu IKEA w Jankach.

Studia Planowania IKEA to teraz Studia planowania i zamówień

Studia Planowania IKEA, które marka wprowadziła w ramach testu jesienią 2021 roku, okazały się być dużym sukcesem, dlatego firma zdecydowała się wprowadzić je na stałe do portfolio swoich usług pod nazwą Studio planowania i zamówień IKEA. Dotychczasowe 7 studiów zostanie ujednolicone i dopasowane do wymagań lokalnego rynku, by w jak najlepszej atmosferze mogły się odbywać spotkania z klientami i realizowanie ich potrzeb dla domu. Zarówno w Studio planowania i zamówień Wesfield Mokotów, jak i w sukcesywnie odnawianych pozostałych studiach będzie więcej inspiracji, miejsc do planowania, wzorników blatów, frontów, uchwytów czy akcesoriów wyposażenia kuchni i szaf. Pozwoli to klientom na jeszcze większy wybór i możliwość spersonalizowanych rozwiązań.

Sklepy i Studia planowania i zamówień IKEA

IKEA stawia na omichannel

Naszym celem jest nieustanne zwiększanie dostępności IKEA dla naszych klientów. Jednym ze sposobów jest dalszy rozwój środowiska omnikanałowego. Wprowadzamy nowe formaty, ale jednocześnie inwestujemy w nasze sklepy i dotychczasowe miejsca spotkań z klientami. Przykładem jest obecnie realizowana przebudowa hali targowej w naszym sklepie na warszawskim Targówku. Rozwijamy także nasze kanały cyfrowe tak jak strona www, aplikacja mobilna IKEA, czy nowe usługi zdalne. Inwestujemy w nową infrastrukturę logistyczno-magazynową, by zwiększać dostępność naszej oferty dla klientów w całym kraju. Równocześnie, zdajemy sobie sprawę, jak ważny dla klientów jest bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami oraz możliwość korzystania z ich doświadczenia oraz obszernej wiedzy w zakresie urządzania wnętrz. Tym bardziej cieszymy się, że oddajmy Państwu wyjątkowo miejsce na mapie IKEA - mówi Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. rozwoju biznesu i transformacji w IKEA Retail w Polsce.