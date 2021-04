Super-Pharm będzie korzystać Paczkomatów InPost

Super-Pharm poszerza sieć dostaw o Paczkomaty InPost

Od teraz zamawiając produkty z drogerii internetowej Super-Pharm można odebrać je w Paczkomatach firmy InPost.

- Rozwój sklepu internetowego jest jednym z filarów naszej strategii. Od ponad dwóch lat stale poszerzamy asortyment i stawiamy na nowoczesne, przyjazne dla użytkowników rozwiązania. Klienci doceniają szeroką ofertę oraz prosty, a zarazem bezpieczny dostęp do zakupów online. – mówi Remigiusz Chrzanowski, członek zarządu Super-Pharm Poland. – Zależy nam, aby rozwój naszej sieci przebiegał w sposób zrównoważony. Mamy świadomość, że podejmowane przez nas decyzje mają wpływ na otaczające nas środowisko, dlatego do współpracy wybieramy partnerów, którzy podzielają te same wartości. Paczkomaty firmy InPost to przełomowe rozwiązanie na światowym rynku, pozwalające na redukcję emisji CO2 nawet o 14 ton rocznie. Cieszymy się, że od teraz możemy wspólnie działać na rzecz zielonej rewolucji rynku e-commerce - informuje przedstawiciel InPostu.

W ostatnim czasie drogeria Super-Pharm uruchomiła nowy sklep stacjonarny przy ul. Wolskiej/róg Skierniewickiej w Warszawie.