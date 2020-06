Super-Pharm dziękuje swoim pracownikom w specjalnym filmie

Nieoczekiwana sytuacja związana z pandemią Covid19 spowodowała wiele zmian w sposobach funkcjonowania firm. Z dnia na dzień trzeba było przeorganizować tryb pracy, by dostosować się do zaistniałych realiów. Super-Pharm po wielu tygodniach pracy w trudnych warunkach wyprodukowała film, chcąc docenić swoich pracowników i podziękować im za niezmienne i stałe zaangażowanie w wykonywane zadania.

Ostatnie miesiące wymusiły sporo zmian w sposobie pracy. W Super-Pharm część pracowników przeszła na pracę w trybie home-office, część pozostała na swoich stanowiskach w drogeriach i aptekach, zachowując szczególną ostrożność w kontakcie z klientem i między pracownikami. Super-Pharm wyprodukowała film, w którym swoich pracowników nazywa „prawdziwymi bohaterami”.

W materiale video prezes firmy oraz zarząd doceniają wszystkie osoby zatrudnione w Super-Pharm. Podkreślona, zauważona oraz uznana jest ich siła, optymizm i odwaga. Ukazani są w „nowej codzienności” – gdy rozkładają towar na półkach w maseczkach i rękawiczkach, gdy zachęcają do dezynfekcji rąk przed wejściem do drogerii lub apteki. Przedstawiona jest też ich praca w warunkach domowych gdy np. prowadzą telekonferencje i spotykają się online poprzez komunikatory. – Doceniamy każdą sekundę, minutę i godzinę oraz podjęte ryzyko. Bardzo chcielibyśmy Was uściskać. Teraz chcemy Wam powiedzieć: „Dziękujemy” – słyszymy na filmie.