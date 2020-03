Super-Pharm: Kilkanaście nowych lokalizacji, nowy magazyn i nowy operator logistyczny

Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super–Pharm Poland, fot. materiały prasowe

Super-Pharm uruchamia nowe centrum dystrybucji i przekazuje zakres usług logistycznych firmie ID Logistics – operatorowi wyspecjalizowanemu w dedykowanej logistyce kontraktowej.

Niedawno, marka poszerzyła swoją działalność o kolejną część – Super-Pharm Optic, oferującą profesjonalne produkty i usługi optyczne. W związku z dynamicznym rozwojem oraz dążeniem do usprawnienia wszystkich procesów Super-Pharm uruchamia nowe centrum dystrybucji w Teresinie /k Sochaczewa i przekazuje zakres usług logistycznych firmie ID Logistics.

ID Logistics będzie odpowiadać za kompleksowe zarządzanie obsługą magazynową, w tym przyjęcia towarów dostarczanych przez producentów i dystrybutorów, co-packing, kompletowanie zamówień oraz obsługę zwrotów. W nowym magazynie będzie znajdować się cały asortyment dostępny w sieci Super-Pharm: kosmetyki, środki czystości, artykuły paramedyczne, higieniczne, akcesoria oraz inne produkty szybko zbywalne, z wyjątkiem leków na receptę. Centrum dystrybucji będzie realizować dostawy zarówno do sklepów stacjonarnych Super-Pharm, jak i zamówienia składane przez detalicznych klientów w drogerii internetowej.

- W roku 2020 planujemy rozwój Super-Pharm w różnych aspektach. Między innymi poszerzymy sieć o kilkanaście nowych lokalizacji w standardzie 4w1, łącząc dział apteczny, perfumeryjny, drogeryjny i optyczny pod jednym dachem. Również nasza nowa aplikacja LifeStyle by Super-Pharm wejdzie na kolejny poziom zaawansowania. Do wachlarza funkcji przez nią proponowanych dołączą kolejne usprawnienia, np. połączenie aplikacji ze sklepem e-commerce, umożliwiające użytkownikom robienie zakupów w Superpharm.pl z poziomu telefonu. Co wiąże się z dynamicznym rozwojem sieci? Potrzeba silnego, profesjonalnego wsparcia w zakresie całego procesu logistycznego, aby zwiększyć efektywność obsługi magazynowej i zabezpieczyć każdy etap łańcucha dostaw. W tym celu podjęliśmy decyzję o nawiązaniu współpracy z ID Logistics. Mamy nadzieję, że zastosowanie innowacyjnej technologii będzie miało istotny wpływ na efektywność naszego łańcucha dostaw – komentuje Adam Kołodziejczyk, prezes zarządu Super–Pharm Poland.