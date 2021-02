Super-Pharm stawia na "zielone półki". Hitem sprzedaży sieci żel Holika Holika

fot. materiały prasowe

Jednym z najsilniejszych trendów roku 2021 jest powrót do natury. Wie o tym Super-Pharm, który wprowadza w swoich drogeriach specjalnie oznakowane „zielone strefy”. Na ich półkach znajdziemy ponad 580 produktów od 26 marek.

W ostatnich miesiącach bardzo dużą popularnością cieszą się produkty pozbawione sztucznych składników i chemicznych dodatków. Dzięki zwiększającej się świadomości tego, co jest dobre dla ciała oraz dla planety, klienci coraz większą uwagę przykładają do składu oraz pochodzenia kupowanych towarów. Super-Pharm w swoich drogeriach wprowadził specjalnie oznaczone zielone strefy. Znajdziemy je w 3 kategoriach – pielęgnacja twarzy, pielęgnacja ciała oraz sprzątanie. Na zielonych półkach umieszczone zostały produkty z podkategorii takich jak bio, natural, eco, vegan czy zyskująca na popularności pielęgnacja azjatycka.

- Zielona strefa to nasza odpowiedź na potrzeby konsumentów. – mówi Beata Dąbrowska, Marketing Communication Manager sieci Super-Pharm. – Klienci są coraz bardziej świadomi, to widać w ich codziennych wyborach. Dużą wagę przykładają do składu produktów, rodzaju opakowań, a także ich wpływu na środowisko. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom jednym z naszych głównych celów na rok 2021 jest poszerzanie oferty produktowej ze strefy eko.

Niekwestionowanym bestsellerem wśród naturalnych produktów do pielęgnacji dostępnych w Super-Pharm jest aloesowy żel do mycia twarzy Holika Holika. Do najpopularniejszych brandów zaliczają się również: Yope, Body Boom, Miya, Resibo, D’Alchemy, Orientana oraz NaturlaMe. W kategorii gospodarstwa domowego – Frosch, Only Eco oraz Yope.