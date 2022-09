Super-Pharm zmniejszyło stratę. Sieć korzysta z rządowej pomocy

Sieć Super-Pharm licząca prawie 80 lokalizacji jest obecna na polskim rynku już od ponad 20 lat , a jej strategia opiera się na koncepcie 4 w 1 – połączeniu apteki, drogerii, perfumerii oraz optyka.

Wyniki finansowe

Spółka Super-Pharm Poland zanotowała za rok obrotowy 2021 stratę netto w wysokości 25 735 993,58 zł. Zostanie ona pokryta z zysków lat przyszłych. Starta za 2020 r. ( 1 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020 r) to 50 176 580,22 zł.

Dokapitalizowanie Super-Pharm

30 sierpnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki podjęło uchwałę w zakresie wniesienia dopłaty do kapitału w kwocie 17,5 mln złotych. Wpływ środków na rachunek bankowy nastąpił 6 września 2021 r.

31 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki podjęło uchwałę w zakresie wniesienia dopłaty do kapitału w kwocie 83,1 mln złotych w ramach dokapitalizowania spółki w postaci wierzytelności pożyczkowych.

Pożyczki preferencyjne w ramach tarczy finansowej

23 marca 2021 roku firma podpisała umowę pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm 1.0 obejmującego okres faktycznej straty COVID-19 za lockdown nr 1 (połowa marca 2020 - początek maja 2020).

Wysokość pożyczki wynosiła 9 200 000,00 zł a okres finansowania 4 lata do 30 czerwca 2024 r. 22 września 2021 roku spółka otrzymała od PFR oświadczenie o częściowym zwolnieniu z długu – umorzeniu pożyczki preferencyjnej w wysokości 6 750 000,00 zł ze skutkiem na dzień

24 września 2021. Spółka przyjęła oświadczenie w dniu 22 września. Umorzona część pożyczki preferencyjnej zwiększyła wynik roku 2021. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota pożyczki pozostała do spłaty wynosiła 946 428,29, zł. Spółka dokonała spłaty 17 lutego 2022.

31 marca 2022 roku spółka podpisała drugą umowę pożyczki preferencyjnej z Polskim Funduszem Rozwoju S.A w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0, która obejmuje okres straty COVID-19 za okres locdownów nr 2 (listopad 2020 – kwiecień 2021). Wysokość pożyczki wyniosła 27 991 406,00 zł a spłata rat kapitałowych ma następować kwartalnie do 31 grudnia 2024 r. Umowa przewiduje możliwość umorzenia otrzymanej kwoty do 75%. Spółka złożyła formalny wniosek o umorzenie pożyczki w kwietniu 2022. Środki z pożyczki wpłynęły do firmy 13 maja 2022.

Nowa prezes Super-Pharm

Z początkiem czerwca 2022 r. stanowisko nowej prezes Super-Pharm Poland objęła Monika Kolaszyńska, związana z firmą od 2020 roku.

Nowa CEO przez ostatnie dwa lata pracowała jako commercial director, pełniła również funkcję członka zarządu Super-Pharm.