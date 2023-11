Swarovski i SKIMS ogłaszają współpracę (zdjęcia)

Marki Swarovski i SKIMS połączyły siły, tworząc gamę biżuterii do ciała, a także bieliznę oraz ubrania. Kolekcja Swarovski x SKIMS, która zadebiutuje na całym świecie 7 listopada 2023 w nowym butiku Swarovski na Fifth Avenue w Nowym Jorku oraz online na skims.com, to naturalne spotkanie dwóch znanych firm. Współpraca łączy ekstrawagancję, która jest definicją Swarovskiego z oryginalnością charakterystycznych tkanin SKIMS, dając kolekcję która emanuje wdziękiem i self-empowerment – informują marki.