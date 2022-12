Swarovski odrabia straty. Miejsca pracy nie są zagrożone

Zyski powinny nieustannie rosnąc, zapowiada 56-letni Libańczyk, który jest pierwszym CEO, który nie pochodzi z rodziny Swarovskich. W 127-letniej historii firmy, która ma swoją siedzibę w Wattens w Austrii. Spory między członkami rodziny dotyczące kierunku, w jakim zmierza grupa, trafiały w tym rejonie na pierwsze strony gazet.

Zdaniem Nasarda warunki do powstania trendu wzrostowego są doskonałe. Z wyjątkiem Chin, rynek rośnie praktycznie we wszystkich krajach, do których zaopatruje się Swarovski. Najważniejszym regionem są Stany Zjednoczone z około 20% sprzedaży. Według Nasarda miałyby tam zostać otwarte również kolejne sklepy. W Europie największą sprzedaż Swarovski odnotowuje w Niemczech. Według informacji, rodzimy rynek Austrii osiągnął szczególnie wysoki wzrost w 2022 roku.

Przed kryzysem związanym z Covid-19 firma specjalizująca się w biżuterii szklanej osiągnęła w 2019 roku sprzedaż na poziomie 2,7 miliarda euro. Aktualnie firma zatrudnia około 18,5 tys pracowników, jak zapowiada Nasard, grupa póki co nie zamierza zmniejszać tej ilości.