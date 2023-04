Swarovski przenosi luksus do chmury

Według danych Statista, globalny rynek luksusowej biżuterii w 2022 roku był wart 28 mld euro, a luksusowych zegarków – 52 mld euro. Wśród topowych marek wiele jest tzw. love brands, charakteryzujących się dużą wrażliwością na zainteresowania odbiorców oraz na ich wygodę w procesie zakupowym.

Swarovski obniża koszty i zwiększa wydajność

Firma Swarovski, światowa marka biżuterii i akcesoriów, wybrała rozwiązania RISE with SAP oraz SAP Commerce Cloud, by uprościć złożone procesy w CX, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

Jednym z głównych wyzwań sektora dóbr luksusowych jest adresowanie stale zmieniających się potrzeb klientów i zapewnienie im odpowiednich doświadczeń konsumenckich. Jedną z dróg do optymalizacji procesów biznesowych i dopasowania oferty do oczekiwań odbiorców jest transformacja biznesowa w chmurze. Właśnie ten proces wdraża w tej chwili firma Swarovski – zespół przenosi do chmury swoją kompletną infrastrukturę IT zbudowaną na oprogramowaniu SAP oraz środowisko handlu elektronicznego.

Od 1895 roku tożsamość firmy Swarovski określa mistrzostwo w obróbce kryształów jej założyciela, Daniela Swarovskiego. Jego niesłabnący entuzjazm dla innowacyjności i rękodzieła zapewnił marce pozycję jednego z najważniejszych na świecie producentów biżuterii i akcesoriów. Firma Swarovski zatrudnia ponad 20 000 osób na całym świecie, a jej kolekcje są prezentowane w ponad 2 800 sklepach w około 170 krajach. Strategiczne partnerstwo z SAP wspiera strategię LUXignite firmy Swarovski, której celem jest ugruntowanie jej pozycji w przestrzeni dóbr luksusowych i rozszerzenie obecności na rynku drobnej biżuterii.



– Innowacje w połączeniu z naszym wyjątkowym know-how w tworzeniu pięknych produktów, które przynoszą naszym klientom radość, leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Cieszymy się, że wraz z naszymi partnerami z SAP wzmocnimy technologiczne zaplecze naszego biznesu i doświadczenia klientów, aby wdrożyć naszą strategię LUXignite – mówi Lea Sonderegger, Chief Digital Officer w firmie

Love brand łatwiej prowadzić przy wsparciu chmury

RISE with SAP umożliwi firmie Swarovski realizację strategii transformacji biznesowej w chmurze. Celem organizacji jest również zapewnienie sobie solidnej jak i bezpiecznej cyfrowej podstawy pod skalowanie działalności oraz przyspieszenie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i procesów. SAP Commerce Cloud oferuje natomiast rozwiązania do kultywowania wyjątkowej lojalności klientów firmy Swarovski we wszystkich punktach styku z marką oraz wprowadzania innowacji w obszarze doświadczenia konsumentów.

Partnerstwo Swarovski i SAP trwa ponad 40 lat. W tym kolejnym rozdziale współpracy, SAP będzie wspierać 127-letniej firmę w cyfrowej transformacji w chmurze.



– Wyjątkowe doświadczenie klienta to czynnik charakteryzujący sektor dóbr luksusowych. Jako klientka marki Swarovski z przyjemnością obserwuję rozwój innowacji w wielu obszarach działalności tej firmy, w szczególności tam, gdzie ma to bezpośredni wpływ na jakość produktów oraz angażowanie i obsługę konsumentów. Podobnie, jak markom z sektora dóbr luksusowych, nam w SAP również zależy na budowaniu trwałych, długofalowych relacji ze swoimi Klientami. Chcemy adresować potrzeby i wyzwania firm na różnych etapach rozwoju. Transformacja biznesowa w chmurze właśnie to umożliwia. Większe organizacje, korzystające od lat z rozwiązań SAP, takie jak Swarovski, transformują się w ramach programu RISE with SAP – komentuje Dorota Zaremba, wiceprezeska SAP Polska. - Dla średniej wielkości przedsiębiorstw, które chcą szybko i efektywnie kosztowo rozpocząć korzystanie z rozwiązań SAP, by w oparciu o nie skalować swoją działalność, wprowadziliśmy na rynek ofertę GROW with SAP - dodaje.