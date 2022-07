Świetne półrocze Hebe. Wkrótce sklep nr 300

W walucie lokalnej szyld zwiększył sprzedaż o 34,7%, a sprzedaż LfL (porównywalna) wzrosła o 26,9%. Sprzedaż w euro wyniosła 163 mln, co oznacza wzrost o 31,8% względem pierwszego półrocza 2021.



W drugim kwartale br, sprzedaż wzrosła o 40,4% (+36,9% w euro), przy wzroście LfL na poziomie 32,2%.



Dobre wyniki sprzedaży doprowadziły EBITDA do 10 mln euro w porównaniu do 5 mln euro w I półroczu 2021. Marża z tego tytułu wzrosła z 4,4% w I połowie ub.r. do 6,3% w bieżącym półroczu.



Hebe otworzyło w tym okresie osiem sklepów (pięć przyłączeń netto). Sieć na koniec czerwca liczyła 296 sklepy. Hebe należy do Jeronimo Martins, właściciela Biedronki.